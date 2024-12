Para Lenny Kravitz, el título de su disco debut Let Love Rule (Deja que el amor gobierne) sigue siendo un lema.“No me pongo expectativas. Estoy ahí para amplificar el amor. Para celebrar la vida con todos”, nos dice sobre su próximo concierto en Lima. El neoyorquino se conecta unos minutos a través del audio del Zoom, nos habla de su tour mundial y de su último álbum Blue Electric Light que lanzó en el mes de su cumpleaños número 60, pero no esquiva algunas preguntas acerca de la industria, un terreno que conoce bien desde su infancia como hijo del productor Sy Kravitz y de la actriz Roxie Roker. “La fama cambia la dinámica de tu vida. Pero al final del día, yo fui muy afortunado de haber sido criado por personas que me dieron una muy buena base. Y yo tenía una madre que estaba en el negocio. Así como la mamá de Zoë (Lisa Bonet). Soy un artista y soy muy bendecido de tener esta experiencia. La fama es algo que surge de ella, pero no permito que cambie mi personalidad o la forma en que vivo. Quiero decir, es posible que tengas que cambiar algunas cosas sobre cómo (te) manejas. Pero no pienso en eso. No he dejado que la fama sea algo que se apodere de mi vida. No”.

No buscaba ser un rockstar. De hecho, le costó convencer a las discográficas antes de lanzar Let Love Rule (1989) que contó con la colaboración de Lisa Bonet. Más adelante nos diría que el racismo tuvo que ver con eso. “Me encanta el rock and roll. Creo que he sido así toda mi vida desde que era niño. Pero me encanta tanto como cuando comencé. Así que todavía se trata de ser creativo (...) luego salir y compartirlo con el mundo y difundir amor. Entonces, nada ha cambiado realmente aparte de que, ya sabes, soy más equilibrado. Estoy en el mejor lugar que he estado en mi vida. A través de la experiencia y la educación, vas descubriendo cosas a lo largo del camino, lo importante, lo que te da paz. Y creo que he mejorado en eso. Así que sigo viviendo la vida, sigo haciendo mi arte y viajando por el mundo. Haciendo todas las cosas maravillosas que tengo la suerte de hacer. Pero estoy en mejor forma mental, espiritual y físicamente que nunca”.

Blue Electric Light es un disco más personal, se desprenden canciones como la reflexiva ‘Human’. Antes de la pandemia, Kravitz venía de salir de gira con dos discos en que abordaban lo político y social. Primero con Black And White America (2011) durante el gobierno de Barack Obama y Raise Vibration (2018) en la era Trump. La canción ‘Here To Love’ fue elegida como el tema de la campaña #FightRacism. ¿Lidió contra el racismo Lenny Kravitz? “Por supuesto, en la vida y en la industria musical”, nos responde el artista criado entre Manhattan y Brooklyn, hijo de un blanco judío y de una afroamericana con ascendencia bahameña. “La gente juzga y juzga. O ‘no es lo suficientemente negro’ o ‘no es lo suficientemente blanco’, ‘es demasiado esto’, ‘es demasiado aquello’. El no encajar puede definirte, confunde a la gente. Las cosas se han abierto, han cambiado y la gente sigue superando los límites. Pero cuando salí en el 89 solía escuchar muchas cosas, pero haces lo que tienes que hacer: tengo que ser yo y hacer lo que siento es correcto”.

La estrella de Hollywood y la gira

A Lenny Kravitz una generación lo conoce por su personaje en Los juegos del hambre. El cantante interpretó a Cinna, estilista de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y una de las personas que apoyaba la rebelión contra el Capitolio. “Mi arte se trata de lo que yo asimilo y lo que observo, lo que siento, mis vivencias. Entonces, sí, el arte es vida. No puedo hablar por todos, pero para mí, el arte es la vida. Es la liberación, es la liberación de ello. Es la expresión de mi vida”, responde sobre si, a través del arte, se puede reflejar la realidad.

En marzo de este año, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Zoë estuvo a cargo del discurso. “Ser tu hija ha sido una de las grandes aventuras de mi vida. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas, he visto cómo te has mantenido igual en los aspectos más importantes. He visto la forma en que cuidas a las personas que amas, he visto tu increíble dedicación a tu arte”, dijo la protagonista de la premiada serie ‘Big Little Lies’ y directora de una de las películas más interesantes del año, Blink Twice. “(Ser padre) ha sido increíble. Es una conversación que podría continuar por siempre, pero ha sido lo más grande de mi vida, lo más grande y ahora que ha crecido, sabes, me está enseñando tanto. Y es maravilloso, es maravilloso”.

La película que marca el debut de Zoë Kravitz en la dirección cuenta con un cameo del cantante. Blink Twice aborda temas que ahora mismo se investigan en la industria, el abuso de poder y la violencia de género, un thriller que también se compara con el cine de Jordan Peele. Lenny Kravitz no oculta su admiración. “Me quedé completamente impresionado. Esperaba algo maravilloso, pero ella superó... quiero decir, no sé si tenía expectativas, pero estaba completamente impresionado y sigo viéndola, la he visto unas 10 veces. Y siempre la llamo después de verla y tengo conversaciones muy profundas porque es el tipo de película que me encanta, donde ves algo diferente. Ves otras cosas que es posible que no lo hayas captado. Y creo que es una película realmente hermosa, muy bien escrita. Pensé ‘lo escribiste maravillosamente, lo dirigiste maravillosamente’. Bueno, estoy orgulloso de ella”.

Según la crítica internacional, es muy probable que la cinta llegue a los Óscar y quizá veremos a Lenny Kravitz en las butacas del Teatro Dolby. Para la carrera del cantante, serán dos años dedicados a viajar con su último álbum, creado en Bahamas donde estaba cuando se ordenó la cuarentena por la pandemia del COVID-19. “No dejé de grabar. Grabé durante tres años e hice mucha música. Fue una época muy creativa, y fue maravilloso. Obviamente, fue un momento muy desafiante en el planeta, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer, y estaba en las Bahamas, donde está mi estudio y me volví muy creativo. Creo que me divertí más en el estudio durante ese tiempo que lo que me había divertido en mucho tiempo”. Kravitz dejaría los éxitos ‘Again’, ‘American Woman’ y ‘Fly Away’ para el final del concierto y cerraría con ‘Let Love Rule’ que también le da nombre a su libro de memorias en el que aborda su viaje personal y la difícil relación con su padre. Le preguntamos si tocaría en Perú una de sus canciones más políticas ‘It’s Enough’ y no lo descarta. “Ah, la hicimos mucho en esa última gira. Ya veremos, la nueva banda aún no lo sabe, pero es una canción que me encanta de ‘Raise Vibration’. Si es una solicitud, tendremos que prepararla”. El rockstar se despide amablemente, dice que estar de gira es “hermoso” porque significa ver culturas diferentes. “Dejar que el amor gobierne es el centro de todo lo que hago” .

Datos: Se presenta este 8 de diciembre en el Arena 1, San Miguel.