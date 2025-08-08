HOYSuscripcion LR Focus

Universitario va por un nuevo triunfo en el Torneo Clausura ante Sport Boys

Jorge Fossati irá probando el equipo que enfrentará este jueves a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cremas buscarán la victoria en casa.
Cremas buscarán la victoria en casa. | Liga 1

El objetivo de Universitario de Deportes es lograr el tan ansiado tricampeonato. Hace solo unos días celebró sus 101 años de fundación y esta noche en el estadio Monumental buscará cerrar las celebraciones con broche de oro. El elenco crema enfrenta a un Sport Boys que va por la sorpresa (6:30 p.m.).

A mitad de semana el cuadro merengue consiguió una importante victoria ante Alianza Universidad en Huánuco (0-2) por lo que han escalado a la tercera casilla de la tabla de posiciones con 10 puntos. De sumar otro triunfo, se acomodará en la cima con 13, a la espera de lo que pueda hacer Sporting Cristal (10), que recién el domingo tendrá acción ante FBC Melgar en el Alberto Gallardo. El líder es Cusco FC (12), que tendrá descanso en esta jornada 5.

El técnico Jorge Fossati, pensando en el partido del jueves contra Palmeiras por los octavos de final ida de la Copa Libertadores, no moverá mucho sus piezas. La novedad en el arco sería la inclusión de Miguel Vargas, para darle un poco de descanso a Sebastián Britos. En la línea de tres se ubicarán Aldo Corzo, William Riveros y Matías Di Benedetto. Por las bandas César Inga ocupará el puesto de José Carabalí en referencia al partido ante los huanuqueños. Andy Polo recorrerá el sector derecho. Para el mediocampo Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha repetirán el plato. Dejando como atacantes a Edison Flores y Alex Valera.

Los rosados, por su parte, llegan un poco golpeados, pese a sumar su primera victoria la fecha pasada. El técnico Arturo Reyes no podrá contar con el volante Hernán Da Campo. Aunque ha recuperado a su goleador Luciano Nequecaur y Jostin Alarcón, exjugador de Sporting Cristal. “Jugar en Boys no es fácil. Es un club con mucha trayectoria e historia. Queremos competir de igual a igual. Vamos a afrontar este partido con mucho pundonor”, dijo el volante Erick Gonzales, titular ante los cremas.

Canal confirmado Universitario vs Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura en el Monumental

Clubes de la Liga 1 saludan a Universitario por sus 101 años de historia: "Uno de los clubes más emblemáticos del país"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

