“Despídanlo del club”: la reacción de los hinchas sobre el ampay de Alexander Succar

No se salvó de las críticas. Alexander Succar está recibiendo críticas por parte de diversos hinchas después de conocerse que es protagonista de un ampay de un programa de espectáculos. Este martes 20 de setiembre, se revelaron imágenes en las que se aprecia al jugador de Universitario con una bebida de licor en la mano y al volante de su vehículo. Este suceso generó la indignación de diversos usuarios en redes sociales.

El video fue revelado por el espacio televisivo “Amor y fuego”, el cual es transmitido por Willax TV, a través de sus redes sociales. Tras la publicación, el delantero comenzó a recibir comentarios en su contra. Uno de los internautas pidió su salida del club merengue.

“Sancionen a Succar despidiéndolo del club, pero cuando acabe el torneo. Lamentablemente, no hay otro (atacante), ya se fue Valera”; “Estoy esperando un comunicado de Universitario sancionando a Alexander Succar por las imágenes que sacó el programa ‘Amor y fuego’. 𝗘𝗟 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗡𝗖𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗢”; “Lo de Succar no tiene justificación. Sea su día libre o no, es un deportista calificado de un club importante. Ojalá el club y @jferrari5 tomen cartas en el asunto. Una lástima, porque venia haciendo las cosas bien”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.

Usuarios e hinchas criticando a Alexander Succar. Foto: captura Twitter

Mira el ampay de Alexander Succar

Las imágenes reveladas por el programa “Amor y fuego” muestran a Alexander Succar saliendo de una camioneta y con una botella de licor en la mano.

El futbolista no estaba solo, ya que en una parte del avance del ampay, que será explicado en TV, se ve a otras tres personas junto con el atacante.

