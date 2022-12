[EN VIVO] Argentina vs. Países Bajos, Mundial Qatar 2022: Di María regresa a los entrenamientos

Argentina y Países Bajos disputarán el pase a semifinales del Mundial Qatar 2022 este viernes 9 de diciembre. La Albiceleste llega con la ilusión de ser campeona, mientras que la Naranja Mecánica encontró una buena generación de jugadores que viene dando de qué hablar. Consulta todas las novedades del partido en esta nota.

Previa Argentina vs. Países Bajos 09:52 Di María se reincorpora a los entrenamientos Ángel Di María reapareció en los entrenamientos de la selección de Argentina y a tres días del trascendental duelo ante los Países Bajos, de los cuartos de final de Qatar 2022, se ejercitó junto al resto de compañeros. Di María, que sufría una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda y que en los últimos días ha realizado sesiones específicas al margen del plantel, saltó al campo de la Universidad de Catar con los demás compañeros, al menos en los quince minutos de práctica que fueron abiertos. Con información de EFE. 08:49 ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por el Argentina vs. Países Bajos? - Betsson: gana Argentina (2,25) | Empate (3,20) | Países Bajos (3,55)

- Inkabet: gana Argentina (2,20) | Empate (3,20) | Países Bajos (3,50)

- Doradobet: gana Argentina (2,22) | Empate (3,25) | Países Bajos (3,60)

- Meridianbet: gana Argentina (2,29) | Empate (3,13) | Países Bajos (3,43)

- Te apuesto: gana Argentina (2,26) | Empate (3,20) | Países Bajos (3,51). 08:43 ¿A qué hora juegan Argentina vs. Países Bajos? - Argentina: 12.00 p. m. - Perú: 10.00 a. m. - Colombia: 10.00 a. m. - Ecuador: 10.00 a. m. - Bolivia: 11.00 a. m. - Venezuela: 11.00 a. m. - Brasil: 12.00 p. m. - Chile: 12.00 p. m. - Paraguay: 12.00 p. m. - Uruguay: 12.00 p. m. 08:43 ¿Cuándo juegan Argentina vs. Países Bajos? El duelo entre la Albiceleste y la Naranja Mecánica se disputará el viernes 9 de diciembre. 08:41 Últimas noticias Argentina vs. Países Bajos Buen día con todos nuestros queridos lectores de La República Deportes. Para esta oportunidad, les ofrecemos la previa de lo que será el duelo entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2022.

Argentina vs. Países Bajos: ¿cuándo y dónde se jugará?

El encuentro entre la Albiceleste y la Naranja Mecánica se disputará el viernes 9 de diciembre en el estadio de Lusail.

Argentina vs. Países Bajos: ¿a qué hora juegan?

En horario argentino, el partido iniciará a las 12.00 p. m. Revisa a qué hora ver el juego por los cuartos de final.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Países Bajos?

Podrás disfrutar de este partidazo a través de las señales de TyC Sports y TV Pública en territorio argentino y DirecTV Sports para Sudamérica.

¿Qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver Argentina vs. Países Bajos por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Argentina vs. Países Bajos, sintoniza la señal de TyC Sports Play, servicio de streaming que incluye los partidos de esta cadena deportiva. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué canal es TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es una señal abierta exclusivamente para el país de Argentina. Si deseas acceder a este canal a través de internet, deberás ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, en la que podrás disfrutar de los partidos de la Albiceleste.

Satélite

DirecTV: Canal 121 (SD), Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD)

Click HD: Canal 807

Cablevisión: Canal 18 (HD), Canal 707 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 11 (SD/HD)

Cable Perú: Canal 62.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?