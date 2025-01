Guilermo Viscarra no ocultó su deseo por avanzar de fase en la Copa Libertadores

Alianza Lima ha ido de menos a más en sus amistosos de pretemporada. La era Néstor Gorosito viene siendo positiva y los hinchas se ilusionan con avanzar en esta Copa Libertadores. El golero boliviano Guillermo Viscarra considera que el rendimiento del equipo ante el Aucas de Ecuador ha sido el mejor en estos partidos disputados, aunque también es consciente que hay muchas cosas por mejorar y prometió trabajar para evitar los menos errores posibles.

“Creo que fue nuestro mejor partido de la pretemporada, creo que la gente lo disfrutó. Obviamente el resultado también ayuda, el arco en cero también. Eso estamos buscando. Sabemos que todavía el equipo puede dar más por los jugadores que tenemos y estamos felices”, dijo en primera instancia el ‘1’.

Luego habló sobre lo que se le viene al equipo en el torneo continental, donde la consigna es avanzar a la fase de grupos. “Billy” cree que es posible sacar un resultado positivo este miércoles ante Nacional de Paraguay en Asunción.

“Creo que, como todo el equipo, cada partido suma mucho, ayuda mucho para el juego en equipo que queremos tener y creo que cada una de las posiciones venimos haciéndolo bien. Por este club, por nuestra camiseta sabemos que queremos pasar de fase tanto nosotros como toda la institución, entonces nos vamos a seguir preparando para conseguir nuestro objetivo inmediato que es ese partido con Nacional”, añadió el seleccionado altiplánico.

Por otra parte, el técnico Néstor Gorosito analizó el juego y a la vez se mostró conforme con el plantel que tiene, ya que los cambios que hizo ante el elenco ecuatoriano fueron de mucha utilidad.

“Los que entraron en el segundo tiempo están muy capacitados para jugar hasta de titular, así que por ahora contento. No me van a ver efusivo cuando ganemos y no me van a ver demasiado triste cuando perdamos”, aseguró el estratega argentino.