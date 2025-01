A comienzos de la pretemporada, la actuación de Alianza Lima preocupó a sus hinchas, más aún con la derrota 2-1 ante Deportivo Morón, equipo de la segunda división del fútbol argentino. Sin embargo, el empate ante LDU en Quito y la última victoria ante Aucas en Matute, duelos en que los dirigidos por Néstor Gorosito demostraron una buena performance, dejó con una sonrisa a la afición, que se ilusionan con superar a Nacional en el debut en Copa Libertadores.

No obstante, el DT del club íntimo pidió tranquilidad a la hinchada ante la euforia por el último triunfo en el Estadio Alejandro Villanueva por 2-0 y recordó la racha negativa en Copa Libertadores en condición de local, ya que los blanquiazules no ganan desde la edición 2012.

'Pipo' Gorosito recuerda racha negativa de Alianza Lima en Copa Libertadores

En la conferencia de prensa postpartido ante Aucas, el entrenador íntimo reflexionó sobre la racha negativa del club en la Copa Libertadores y se mostró cauteloso ante el próximo enfrentamiento contra Nacional de Paraguay. A pesar de la reciente victoria, el técnico argentino enfatizó la importancia de mantener la calma y trabajar con tranquilidad.

“Hay que mantener la calma, tranquilo. Hemos ganado un partido. Tenemos que hacer eso en los dos partidos que nos toca con Nacional. Es el objetivo inmediato. Sabemos que Alianza tiene una carga importante, en los últimos 13 años creo que ganó uno o dos partidos nada más. Trataremos de revertirlo, pero siempre trabajando y con tranquilidad”, declaró ante la prensa.

Paolo Guerrero fue el autor de uno de los goles en el triunfo de Alianza Lima por 2-0 ante Aucas. Foto: Alianza Lima/X

Por otro lado, Gorosito, quien asumió el mando del equipo en diciembre, destacó el progreso del plantel desde su llegada. Con un balance positivo en los amistosos previos, el equipo blanquiazul se prepara para enfrentar un desafío crucial en la fase 1 del torneo continental. La victoria por 2-0 ante Aucas dejó buenas sensaciones, pero el entrenador sabe que el verdadero reto comienza a partir del 5 de febrero.

“Desde que llegamos el 8 de diciembre hasta la fecha, hemos ido de menor a mayor, hemos enfrentado diferentes rivales con diferentes formas, ir conociendo al plantel. Hemos tratado de ir equilibrando cargas de trabajo debido a que los jugadores iban llegando de diferentes formas. Contentos con el primer tiempo ante Aucas, después fueron muchos cambios. Los que entraron en el segundo tiempo están muy capacitados para jugar hasta de titular, así que por ahora contento. No me van a ver efusivo cuando ganemos y no me van a ver demasiado triste cuando perdamos”, agregó.

¿Cuál es la recha negativa de Alianza Lima en Copa Libertadores?

Alianza Lima tiene el récord de la mayor racha de partidos sin conocer el triunfo en Copa Libertadores, el cual es de 30 partidos. Gracias al triunfo por 2-1 en 2023 en Asunción ante Libertad, rompió esa pésima estadística.

Sin embargo, aún mantiene una pésima racha de local en el torneo Conmebol, ya que acumula 21 duelos sin ganar en Lima. Su último triunfo fue ante Nacional de Uruguay en el 2012.

¿Cuándo se juega Alianza Lima vs Nacional?

El primer partido de la serie entre Alianza Lima vs Nacional de Paraguay se llevará a cabo el miércoles 5 de febrero a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Arsenio Erico.

En tanto, el partido de vuelta está programado para el miércoles 12 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva. Con la mirada puesta en el futuro, Gorosito y su equipo buscan dejar atrás la historia reciente y escribir un nuevo capítulo en la Copa Libertadores.