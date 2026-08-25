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Partidos de hoy, martes 25 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los duelos en los torneos del continente sudamericano y europeo.

Cruzeiro, Alianza Atlético y Real Betis juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Serie A/Alianza Atlético/LaLiga/composición LR
Cruzeiro, Alianza Atlético y Real Betis juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Serie A/Alianza Atlético/LaLiga/composición LR
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Los partidos de este martes 24 de agosto reúnen encuentros de la Copa Caliente de la Liga de Perú, campeonatos sudamericanos y torneos europeos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Inician los cuartos de final en la Copa de la Liga con el duelo Alianza Atlético vs UTC. Esta etapa se juega a partido único y el ganador avanzará a la siguiente fase. De igual forma, en Europa, continúan los playoffs en la Champions League, mientras que en España, se disputarán los encuentros pendientes de la primera fecha. Por otro lado, Independiente del Valle y Tolima definirán al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Kevin Quevedo pidió una nueva oportunidad en Alianza Lima: ¿qué debe hacer para volver a ser considerado por Pablo Guede?

lr.pe

Partidos de la Copa de la Liga de Perú HOY

  • Alianza Atlético vs UTC
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Independiente del Valle vs Tolima
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Champions League HOY

  • Sabah Baku vs H. Beer Sheva
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Bodo/Glimt vs Nijmegen
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • LASK vs Celtic
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Valencia vs Real Betis
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • GV San Jose vs Oriente Petrolero
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+
  • Universitario de Vinto vs Nacional Potosí
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Copa de Brasil HOY

  • Cruzeiro vs Atlético-MG
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Cúcuta vs Alianza
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Independiente Santa Fe vs Jaguares de Córdoba
  • Hora: 8.05 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • 2 de Mayo vs Guaraní
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

  • Defensor Sporting vs Rentistas
  • Hora: 4.15 p. m.
  • Canal: DSports
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