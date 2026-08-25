Partidos de hoy, martes 25 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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Los partidos de este martes 24 de agosto reúnen encuentros de la Copa Caliente de la Liga de Perú, campeonatos sudamericanos y torneos europeos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Inician los cuartos de final en la Copa de la Liga con el duelo Alianza Atlético vs UTC. Esta etapa se juega a partido único y el ganador avanzará a la siguiente fase. De igual forma, en Europa, continúan los playoffs en la Champions League, mientras que en España, se disputarán los encuentros pendientes de la primera fecha. Por otro lado, Independiente del Valle y Tolima definirán al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Partidos de la Copa de la Liga de Perú HOY

Alianza Atlético vs UTC

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Independiente del Valle vs Tolima

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Champions League HOY

Sabah Baku vs H. Beer Sheva

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

Bodo/Glimt vs Nijmegen

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

LASK vs Celtic

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Valencia vs Real Betis

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

GV San Jose vs Oriente Petrolero

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports+

Universitario de Vinto vs Nacional Potosí

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Copa de Brasil HOY

Cruzeiro vs Atlético-MG

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win Sports+

Cúcuta vs Alianza

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Win Sports+

Independiente Santa Fe vs Jaguares de Córdoba

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Win Sports+

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

2 de Mayo vs Guaraní

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY