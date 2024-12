Aldo Corzo fue uno de los futbolistas más importantes de la selección peruana durante el ciclo de Ricardo Gareca. A pesar de no consolidarse como titular indiscutible, el aguerrido defensor cumplió de gran manera cuando le tocó jugar y tuvo oportunidad de participar en grandes competiciones. En ese sentido, el futbolista de 35 años sorprendió al revelar que en una ocasión estuvo a punto de pelearse con el brasileño Hulk durante la Copa América Centenario del 2016.

El capitán de Universitario de Deportes remarcó que dicho episodio tuvo lugar después de consumarse la polémica eliminación de Brasil en la fase de grupos del certamen continental. En aquella ocasión, la Bicolor se impuso 1-0 con tanto de Raúl Ruidíaz.

Aldo Corzo casi se pelea con Hulk

En un primer momento, Aldo Corzo indicó que fue a provocar al ahora goleador del Atlético Mineiro apenas este ingresó al campo de juego. Sin embargo, el corpulento atacante no se quedó callado y amenazó al lateral derecho.

"En ese partido contra Brasil entra Hulk. El hue*** me quería pasar, yo le metía bien firme en la marca, le metía el 'camión' con todo. Lo miraba y le decía: 'tonto, ¿qué pasa?'. Me miraba y me decía: '¿a ti quién te conoce? 'Tu hermana', le decía. El hombre se puso como loco. 'Ya vas a ver cuando acabe el partido', me dijo. Tú sabes que eso queda ahí", relató en conversación con Luis Guadalupe para el programa 'La Fe de Cuto'.

Luego de consumarse la victoria y clasificación de Perú, el futbolista merengue fue seleccionado para el control antidopaje, sin imaginar que se encontraría con Hulk. Ante la sorpresa, Corzo mencionó que estaba buscando algo para golpearlo.

"(...) Me toca el doping (control). Voy entrando feliz, abro la puerta y lo veo a Hulk ahí. Estaba buscando cosas porque en el puño a puño no iba a poder. Estaba buscando qué le rompo en la cabeza. Hay que ser sincero, el hombre está fuerte. En eso entra el doctor y agachó la cabeza. Eso quedó ahí y no pasa nada (risas)", concluyó.

Hulk, mundialista brasileño, actualmente juega en el Atlético Mineiro. Foto: AFP

¿Cómo le fue a Perú en la Copa América Centenario?

La Copa América Centenario, que se realizó de manera inédita en Estados Unidos en el 2016, fue una competición clave en el proceso de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. El combinado nacional afrontaba un complicado momento en las Eliminatorias y dicha competición le permitió consolidar la base del equipo que, años más tarde, consiguió la clasificación a Rusia 2018.

La Blanquirroja alcanzó los octavos de final del torneo tras eliminar a Brasil en la fase de grupos. Sin embargo, en octavos de final, cayó en tanda de penales frente a Colombia.