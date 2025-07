Guillermo Viscarra fue una de las figuras en la clasificación de Alianza Lima a los octavos de la Copa Sudamericana 2025. Cuando el equipo blanquiazul pasó estuvo en apuros, el portero boliviano estuvo atento para despejar todos los balones. Es más, en el segundo tiempo, le sacó una clara ocasión de gol al delantero Martin Braithwaite. Al final del compromiso, el guardameta conversó con la prensa y destacó su preponderante nivel ante el conjunto gaúcho.

En principio, se mostró feliz por lo que Alianza ha conseguido a lo largo de este 2025. A inicios de año, eliminaron a Boca Juniors de la Copa Libertadores y ahora dejaron en el camino a Gremio, otra potencia del continente. "Estamos motivados", dijo Viscarra.

Viscarra resaltó su importancia en clasificación de Alianza Lima

En conversación con la prensa extranjera, Viscarra calificó como histórico lo que logró Alianza en el Arena do Gremio. Asimismo, comentó que sabía que iba a ser importante para el equipo. Finalmente, confesó que se está enamorado de La Victoria.

"Es histórico lo que estamos consiguiendo. Esperamos conseguir más. No habrá rival fácil a partir de ahora. Estamos motivados. Siento que en el mata-mata nos hacemos fuertes. Entonces, muy felices y queremos disfrutar de esta noche", declaró.

"Sabía que el equipo me iba a necesitar. Gracias al resultado que conseguimos en Matute. La gente de verdad me ha apoyado demasiado, me ha recibido de la mejor manera y la verdad que le estoy agarrando un cariño muy grande a este club", agregó.

Viscarra, el jugador más determinante en clasificación de Alianza Lima

En la última edición del programa 'Al ángulo', el comentarista deportivo Diego Rebagliati exaltó la buena labor colectiva de Alianza Lima en Brasil. Sin embargo, destacó la relevancia de Guillermo Viscarra durante los 90 minutos.

"A mí me parece espectacular y emocionante lo de Barcos. Que siga así en el año, es el mejor año para los clubes peruanos desde mucho tiempo. Este año, los equipos peruanos están haciéndolo muy bien. A mí, en el partido me encantó Zambrano y Garcés. Lo de Peña y Noriega en el medio. Pero, creo que lo de Viscarra fue decisivo"