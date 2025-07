Todo lo que necesitas saber sobre cómo y cuándo comprar tus boletos para el Mundial de Fútbol 2026

Regresa la fiesta por el Mundial de fútbol 2026. Este evento histórico se celebrará en tres países diferentes: Estados Unidos, Canadá y México. El partido inaugural será el jueves 11 de junio en el estadio Azteca de México, y la final se jugará el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El Mundial de 2026 ya se está preparando y ya cuenta con algunos países clasificados, como es el caso de Argentina, Brasil, República Checa, Ecuador, entre otros. Por lo tanto, ya se sabe el inicio de la venta de entradas para los partidos que deseas ver y dónde pueden comprar los amantes del fútbol para poder ver jugar a su país.

Los boletos para el Mundial de fútbol 2026

Según anunció la FIFA, los boletos saldrán a la venta el 10 de septiembre de 2025, por lo que los aficionados deberán estar atentos a las publicaciones del máximo ente del fútbol. Se estima que habrá alrededor de 6,5 millones de hinchas comprando boletos para poder ver a su país en el Mundial; por eso, las ventas se harán por fases. Por otro lado, los horarios, las sedes y los costos se sabrán en diciembre, luego del sorteo de la FIFA.

Habrá varias fases distintas de venta de entradas, desde el inicio de las ventas el 10 de septiembre de 2025 hasta el partido final el domingo 19 de julio de 2026. Cada fase puede diferir en los procesos de compra, métodos de pago y productos de boletos, y los detalles completos de cada fase se publicarán en los próximos meses', comentó la FIFA.

¿Como puedo comprar los boletos para el Mundial 2026?

Para poder adquirir las entradas para el Mundial de fútbol, necesitas crear una FIFA ID. Debes ingresar tus datos personales, como nombre, fecha de nacimiento, país, correo electrónico, y elegir el idioma conveniente para poder utilizar la plataforma.

Luego, regístrate en FIFA.com/tickets. Ahí recibirás la información sobre las entradas y las notificaciones para comprarlas a partir del 10 de septiembre. Cabe destacar que comprar las entradas no te garantiza la entrada al país para el cual compraste las entradas.

Por ahora, ya se encuentran a la venta los 'paquetes hospitality', que son entradas exclusivas para los partidos y para la zona de comida. Los precios son 34.200 pesos mexicanos (poco más de US$ 1.800) para México, US$ 2.000 para EE. UU. y US$ 1.800 para Canadá.

También, está disponible 'Follow My Team', que permite comprar boletos para los partidos específicos en caso de que el país clasifique a la siguiente ronda. Este paquete cuesta en México a partir de 130.950 pesos mexicanos (US$ 6.956), en EE. UU. a partir de US$ 6.750 y en Canadá a partir de US$ 7.084."