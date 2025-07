Duelo decisivo. Este domingo 6 de julio, Universitario de Deportes venció por 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Apertura, Con este triunfo en Cusco, el cuadro crema quedó listo para cerrar el campeonato en casa, recibiendo a Los Chankas CYC en el Estadio Monumental.

Tras el pitazo final, el DT de la “U” brindó una conferencia de prensa en donde analizó el desempeño de su equipo. En ese sentido, fue consultado sobre su última formada. Al ser consultado por el encuentro frente al conjunto andahuaylino, pactado para el próximo sábado 12 de julio, y fue contundente en su respuesta.

PUEDES VER Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación tras victoria de Universitario ante Garcilaso

Universitario se enfoca en su última final

Jorge Fossati señaló que la “U” se encuentra enfocada para este duelo, que definirá si se consagra como campeón del Torneo Apertura ante miles de hinchas cremas en Ate.

“En casa contra Chankas será el partido más importante del año para cual ya se está trabajando. No nos permitieron trabajar en la cancha, pero pensamos en recuperarnos y en el día a día de esta semana trabajar sobre detalles para seguir creciendo y llegar a este último partido del Apertura en las mejores condiciones”, declaró el estratega.

No se confía y pide cautela

El técnico uruguayo también pidió no dar nada por hecho y recordó que cada fecha ha sido complicada. Aseguró, además, que su equipo dejará todo en la cancha para alcanzar el triunfo.

"Me parecería un error garrafal, de tontos, pensar que esto ya se ganó. Cuando habíamos sacado 5 puntos al segundo y 6 al tercero, y si no ganábamos hoy, no sé quién era líder. Puedo asegurar que daremos el 101% de nosotros", agregó.

¿A qué hora juega Universitario contra Los Chankas CYC?

Universitario y Los Chankas CYC se enfrentarán este sábado 12 de julio en el Estadio Monumental U Marathon. Si bien el horario oficial aún no ha sido confirmado, en las entradas para este encuentro figura pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana).

Los merengues llegan a este compromiso con buen ánimo, tras vencer 1-0 a Deportivo Garcilaso en Cusco y mantenerse en lo más alto de la tabla del Torneo Apertura.