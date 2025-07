Universitario dio un gran paso hacia el título. En Cusco, la 'U' sumó tres puntos importantes tras vencer 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Con un solitario tanto de Aldo Corzo, los cremas volvieron a la cima de la tabla de posiciones y tendrán que ganar a Los Chankas para proclamarse campeones. El choque ante el Pedacito del Cielo tuvo varias polémicas. Una de ellas en un presunto empujón en el área contra Aldair Salazar, el cual los jugadores de Garcilaso reclamaron como penal.

Sin embargo, el árbitro del encuentro, Bruno Pérez, no lo sancionó y decidió seguir con el trámite. Una vez acabado el compromiso, Salazar conversó con la prensa local y dejó un fuerte comentario sobre su labor. Además, reveló qué conversaron durante y al final del cotejo.

Aldair Salazar reveló qué le dijo el árbitro tras no cobrar penal ante la 'U'

En zona mixta, Salazar brindó sus sensaciones sobre esta falta. Según explicó, siente que un jugador de Universitario lo desestabiliza a la hora de conectar el cabezazo. Es más, señaló que le manifestó esto al réferi. Sin embargo, Pérez le explicó que en el VAR no le avisaron de ningún contacto fuerte.

"Siento que me toca en la espalda, justo cuando estoy saltando y creo que podía llegar a la pelota, me desestabiliza y me caigo. Creo que podía revisarlo como revisó muchas cosas. Pero bueno, ya lo revisaron y no hay nada, eso es lo que me dijo. Al final del partido se lo dije, que me parecía penal y me volvió a decir que no, que ya lo habían revisado y que no era. (...) El árbitro cobró lo que quiso cobrar", declaró.

¿Qué dijo Aldair Salazar sobre el arbitraje de Bruno Pérez?

Aldair Salazar se refirió a la labor de Bruno Pérez durante los 90 minutos. Si bien le pareció que se equivocó al no revisar varias jugadas puntuales, aclaró que no tiene nada en contra del réferi.

"En lo personal no tengo nada contra Bruno Pérez, creo que por lo general cuando arbitró lo hizo bien. Hay algunas polémicas que se van a tener que revisar y los encargados tendrán que ver. Nosotros sabemos que somos un equipo humilde y de provincia, sabemos que la más mínima no va a estar a favor", concluyó.