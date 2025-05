Con tan solo 17 años, Kluiverth Aguilar se convirtió en la venta más cara del fútbol peruano al extranjero. En el 2020, el Grupo City pagó alrededor de 2.5 millones de euros por el lateral peruano y una temporada después se unió a las filas de Lommel SK de Bélgica. Su adaptación no ha sido sencilla. En su primera compaña, tuvo pocas oportunidades; sin embargo, un año más tarde logró incorporarse en el primer equipo y sumar varios minutos. Hoy en día, alterna entre la banca de suplentes y los titulares.

Aguilar se encuentra en el Perú. Luego de una ardua temporada en Europa, decidió regresar a nuestro país para seguir preparándose de cara a la próxima temporada. A propósito, reveló que maneja algunas propuestas para dejar su actual club y dar el salto a otro equipo.

Kluiverth Aguilar habló sobre su futuro tras estar 4 años en Lommel de Bélgica

En conversación con el periodista José Varela, Kluiverth Aguilar habló sobre su futuro. El exjugador de Alianza Lima considera que tuvo un buen tercer año en Lommel y está a la expectativa de tener ofertas para dar el gran salto en el Viejo Continente.

"Justo el tercer año fue un año bueno y complicado por situaciones de contrato, administrativos, pero esto es fútbol. Ahora estoy esperando propuestas y solamente quiero lo mejor para mi y mi carrera deportiva. Todavía no sé sobre mi futuro, es incierto, pero puedo decir que hay propuestas", declaró.

Kluiverth Aguilar habló sobre Alianza Lima y un posible regreso

A pesar de la distancia, Kluiverth Aguilar no se olvida de Alianza Lima. El jugador de 22 años sigue pendiente de todo lo que pase alrededor de la institución blanquiazul. "Desde que me fui, siempre he estado al tanto de Alianza Lima porque para mí es todo, un sentimiento", dijo.

Finalmente, recordó algunos momentos que vivió vistiendo la camiseta íntima hace algunos años. "Hay anécdotas bonitas en el 2021. Barcos, Farfán, 'Zorrito' Aguirre son unas leyendas y son personas A1. Les agradezco mucho porque supieron sobrellevar al club a que sea campeón. Conversaba mucho con Hernán Barcos, con Farfán, hasta ahora sigo teniendo contacto con ellos. Ayudan en todo, en el crecimiento futbolístico y de la vida cotidiana", contó.