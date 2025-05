Universitario de Deportes enfrentará millonarias pérdidas económicas tras cierre del Monumental por sanción de la FPF

Universitario de Deportes no contará con público en el estadio Monumental para el partido contra Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Esta sanción es consecuencia del enfrentamiento entre hinchas y jugadores posterior al partido contra Alianza Atlético.

Con el cierre del Monumental, los boletos vendidos probablemente serán reembolsados o canjeados para otro partido, lo que supondrá una importante pérdida financiera para el club. Jean Ferrari, administrador de Universitario, habló sobre la magnitud de la sanción en una entrevista, explicando que la institución perderá más de dos millones de soles, lo que afectará gravemente las finanzas del club. “No se dan cuenta de lo que nos cuesta llenar el estadio. No entienden las implicancias económicas de esta sanción”, expresó Ferrari.

¿Cuánto dinero perdería Universitario al jugar sin público?

El club no podrá contar con su hinchada en este crucial partido, lo que representa un golpe significativo, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. La sanción incluye una multa de 6 UIT (32,100 soles) por los comportamientos de los supuestos seguidores del equipo. Sin embargo, el impacto más grande será la pérdida de ingresos por taquilla. Antes de la sanción, los hinchas de Universitario ya habían adquirido 40,000 entradas, y se esperaba que este número creciera conforme se acercara la fecha del encuentro, pues el estadio de Ate se preveía lleno.

Además comento que la perdida seria millonaria, “Ni siquiera sabe que clase de partido es el que viene, entonces no es que me está sancionando con 40 mil o 30 mil soles, me está sancionando con más de dos millones de soles, entonces dime si eso no perjudica el flujo del sistema financiero del club, ¿Esa es la solución?”, comentó.

El club ya está tomando medidas, comenzando con la apelación a la decisión, aunque Ferrari advierte que es poco probable que el Tribunal de Apelaciones pueda resolver el asunto antes del partido, ya que este se reúne cada 15 días. A través de sus redes sociales, el administrador también criticó la arbitrariedad de la sanción y pidió la renuncia de los miembros de la Comisión de Disciplina, encabezada por Miguel Grau. “Cerrar el estadio no resolverá el problema, solo perjudicará más al club. No se están dando las herramientas para solucionar esta situación”, finalizó Ferrari.