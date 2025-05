Partidos de la Champions League EN VIVO: canales de TV de la vuelta de las semifinales

Pronto conoceremos a los finalistas de la UEFA Champions League 2024-25. Este martes 6 y miércoles 7 de mayo se llevarán a cabo los partidazos entre Inter vs FC Barcelona y PSG vs Arsenal por la vuelta de las semifinales a partir de las 2.00 p. m. El primero se llevará a cabo en el Giuseppe Meazza, mientras que el segundo se jugará en el Parque de los Príncipes y ambos irán por ESPN y Disney Plus Premium.

El choque de ida entre Inter vs FC Barcelona quedó empatado a tres en un auténtico partidazo. Thuram y Dumfries abrieron el marcador, pero después aparecieron Lamine Yamal y Ferrán Torres para empatar el encuentro en el primer tiempo, mientras que en la segunda mitad, nuevamente Dumfries adelantó a los neroazurros y Raphinha convirtió la igualdad final; por su parte, Ousmáne Dembélé anotó el gol de la victoria del París Saint-Germain ante Arsenal en el Emirates Stadium.

Partidos de la Champions League 2024-25

Martes 6 de mayo

Inter vs FC Barcelona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus.

Miércoles 7 de mayo

PSG vs Arsenal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus.

¿Cuándo son las semifinales de la Champions League?

Según está contemplado en el calendario de la UEFA, los partidos de ida se disputarán entre el 29 y 30 de abril, mientras que los choques de vuelta se jugarán entre el 6 y 7 de mayo.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Champions League?

Para esta instancia, ya está definido el orden de las localías. En la llave Arsenal vs PSG, el primer cotejo se disputará en el Emirates Stadium, mientras que la revancha será en el Parque de los Príncipes. En la otra serie, Barcelona vs Inter, el Estadio Olímpico de Montjuic albergará la ida, en tanto que la vuelta se llevará a cabo en el Giuseppe Meazza.

Resultados de Champions League: cuartos de final