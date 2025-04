Los Pumas 7 HOY EN VIVO, Seven Singapur 2025: a qué hora juegan, canal de TV y resultados de la selección argentina de rugby

Los Pumas 7 HOY EN VIVO jugarán dos partidos en el Seven Singapur 2025. A las 5.44 a. m. del 6 de abril, Argentina se verá las caras con Sudáfrica. Luego, a las 9.00 a. m., la selección tendrá que chocar con Gran Bretaña por el grupo A.

Esta será la última etapa del Circuito Mundial de Seven Masculino. Argentina ya se proclamó como campeón de esta fase, pero la acción aún no termina. Sigue la transmisión de los Pumas 7 HOY EN VIVO por el Seven Singapur 2025.

¿A qué hora juegan los Pumas 7 HOY por Seven Singapur 2025?

Los Pumas 7 juegan a partir de los siguientes horarios del 5 de abril:

Los Pumas 7 vs Sudáfrica: 5.44 a. m. de Argentina

Los Pumas 7 vs Gran Bretaña: 9.00 a. m. de Argentina.

¿Qué canal transmite el partido de los Pumas 7 HOY EN VIVO?

La señal de TV de Fox Sports y la plataforma de Disney Plus transmitirán el partido de los Pumas 7 en Argentina.

Resultados de los Pumas 7 en el Circuito Mundial de Seven Masculino: ¿cómo va Argentina?

Argentina va en el primer lugar de la tabla de posiciones. Los Pumas suman 88 puntos, tres medallas de oro y una presea de bronce. En Singapur pueden conseguir el cuarto galardón consecutivo.