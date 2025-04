En la previa de la última fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024-25, una de las voleibolistas más talentosas de nuestro país ha declarado que le gustaría jugar en Universitario de Deportes. ¿De quién estamos hablando? Kiara Montes, la atacante de Regatas Lima, quien actualmente se encuentra luchando por los primeros lugares en la tabla de posiciones.

La voleibolista de 24 años conversó con el programa de YouTube 'Somos Vóley' de Latina TV tras el triunfo de Regatas Lima sobre Alianza Lima por 3-1 y señaló que le gustaría emigrar a otro club para luchar por otros desafíos tras vestir la camiseta celeste durante las últimas cuatro temporadas.

"No sé por ahí me gustaría también jugar en la ‘U’, una ‘pumita’, si me agradaría irme al extranjero, me gusta bastante la italiana, la segunda de Italia también es muy buena", empezó declarando Kiara Montes al ser consultada sobre en qué equipo le gustaría jugar.

Tras esto, la figura de Regatas Lima explicó el porqué de esta decisión y señaló que los hinchas merengues podrían influir en un futuro traspaso a Universitario de Deportes.

"Siento que es un equipo chévere, porque no cualquier equipo llega a una temporada y se nivela tanto, la temporada pasada era la primera que volvía, y esta temporada hubo un despegue total. Aparte que tiene todo el respaldo de la hinchada, yo vengo de jugar en Regatas tantos años, estos equipos son grandes y juegan siempre con el público de la mano, sería chévere, un montón de gente siempre me escribe, ‘Oye Kiara vente a la U’, podría ser interesante quizás algún día".

Por otro lado, Kiara Montes se refirió a los partidos ante Alianza Lima y cada vez que la pifean durante estos enfrentamientos: "Cada vez que jugamos contra Alianza sabemos que va a ser así, venimos de jugar tres finales seguidas contra Alianza, entonces sabemos lo que es, lo que van a hacer y todo lo que nos espera. Siempre lo tienen presente, siempre que iba al saque, escuchaba el uuuuhh".

Kiara Montes es una de las principales figuras de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley.

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Voley

Sábado 5 de abril

San Martín vs Atenea

Hora: 3.15 p. m.

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

5.00 p. m.

Domingo 6 de abril

Regatas Lima vs Círcolo SI

Hora: 3.15 p. m.