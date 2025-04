Sporting Cristal recibe este jueves 3 de abril a Palmeiras por el inicio del Grupo G de la Copa Libertadores 2025. El escenario de este encuentro es el Nacional y no el Alberto Gallardo debido a que no cumple con los requistos de la Conemebol para jugarse este certamen continental. Tal como estaba previsto, varios hinchas del cuadro celeste decidieron no asistir al estadio en modo de protesta por la gestión de Joel Raffo, por lo que el coloso de José Díaz luce casi vacío.