Martín Liberman se decantó por 5 jugadores de Perú tras triunfo ante Bolivia: "Estuvieron bien"

La selección peruana dio un gran paso tras derrotar por 3-1 a Bolivia en el Estadio Nacional. El triunfo le permite a la Bicolor salir del fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 y ubicarse en la novena casilla con 10 unidades. El equipo de Óscar Ibáñez volvió a tener destellos de un buen juego colectivo. Eso sí, para el periodista Martín Liberman hubo 5 jugadores que resaltaron sobre los demás.

El comunicador resaltó el nivel de la selección peruana para resucitar en las Eliminatorias. A pesar de ello, recordó el pésimo trabajo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a la hora de elegir a su nuevo técnico durante este proceso clasificatorio.

Martín Liberman elogió a 5 jugadores de Perú tras triunfo ante Bolivia

En concreto, Martín Liberman destacó la presencia de Bryan Reyna, Paolo Guerrero, Andy Polo, André Carrillo y Renato Tapia. Es más, sostuvo que la Bicolor no debe prescindir de los servicios del 'Depredador' por su vigencia y jerarquía en la ofensiva.

"Con Reyna, Carrillo, Guerrero, Andy Polo, Renato Tapia que estuvieron bien. Un Guerrero vigente, hay que usarlo, lo que le quede hay que usarlo y hay que rodearlo. Como no aprovechar la velocidad de André Carrillo, Bryan Reyna. Si vas a morir, que sea con la bota puesta. Morir me refiero a que si ya no llegarás al Mundial", dijo.

"El partido de Perú, que lo tuvo victorioso, con sueños de ir al Mundial. Se les vio una selección ambiciosa, con ganas, coraje, sabiendo que las chances se escapan. Fue 3-1 aunque debió ser más holgado, pero es justo reconocer que Bolivia tuvo sus chances", agregó.

"Aunque hay que reconocer que hubo un pésimo trabajo de la FPF por la elección de entrenadores durante este tiempo. Llega Óscar Ibañez hace nada, lo ordena y el equipo juega mucho mejor", sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por las Eliminatorias 2026?

Tras su triunfo ante Bolivia, la selección peruana se medirá ante Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026. El partido entre la Bicolor y la Vinotinto se llevará a cabo este martes 25 de marzo, a partir de las 7.00 p. m. de suelo peruano. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental de Monagas.