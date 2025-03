El pasado 5 de marzo, Ayacucho FC fue denunciado por Safap por la falta de pago a jugadores. La Agremiación instó a que se tomen las medidas correspondientes, puesto que afecta la estabilidad económica y el profesionalismo de los futbolistas previo a su partido ante Alianza Lima por la Liga 1 2025. A propósito, uno de los que se pronunció sobre este complicado tema fue Édgar Ospina, entrenador del elenco ayacuchano.

El DT se refirió a la complicada situación económica que atraviesa Ayacucho FC para sostener a su plantel en este 2025. Además, contó que se vienen tomando las medidas necesarias, como la elaboración de una rifa, para cumplir con las obligaciones que tienen con los futbolistas.

DT de Ayacucho FC contó que se está haciendo una rifa para pagar a jugadores

En conversación con el programa 'Negrini lo sabe', de Radio Ovación, Édgar Ospina sostuvo que hacer una rifa para pagar a los jugadores levanta la dignidad de la institución. Pese al complicado panorama que atraviesan, el club buscar ser responsable con sus obligaciones.

"No creo que sea condenable ni se ponga en tela de juicio que un equipo se recursee de una manera o de otra para sostener y cumplirle a sus trabajadores. Se está haciendo una rifa que sale de la iniciativa del presidente, de los directivos y que viene respaldando la tierra de Ayacucho, que sabe las dificultades del club. No creo que en eso haya vergüenza, me parece que levanta más la dignidad y sobre todo la gran responsabilidad del presidente Rolando Bellido de buscar recursos para poderle cumplir a sus trabajadores", declaró.

"Hasta donde entiendo aquí ha habido normalidad total por parte de los profesionales que tenemos, por parte de los empleados administrativos del club. Hasta donde yo entiendo los muchachos están tranquilos, recibieron enero y creo que se pusieron también al día con febrero, es lo que tengo entendido hasta hoy. El ambiente es bueno y se viene cumpliendo", agregó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Ayacucho FC por la Liga 1?

Luego de empatar 1-1 ante Sport Huancayo, Ayacucho visitará a Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Este partido se llevará a cabo este viernes 7 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 8.00 p. m.