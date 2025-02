Reimond Manco no descarta jugar en un fútbol de menor exigencia. Foto: composición LR/captura de 'Rivales no enemigos'

El exfutbolista Reimond Manco reveló que un equipo de Liga 1 intentó ficharlo para la temporada 2025, pero su respuesta sorprendió a muchos. Aseguró que no desea volver a las canchas profesionales, puesto que está enfocado en sus proyectos personales. Hoy en día, el popular 'Rei' destaca como comentarista sobre el acontecer futbolístico peruano.

Con 34 años, Manco se aleja del balompié profesional, reflexiona sobre su carrera y las experiencias que lo llevaron a esta decisión. Su última participación en la Primera División fue con Unión Comercio, y aunque no descarta jugar en ligas menores, su enfoque actual está en otros aspectos de su vida.

Un llamado inesperado

En una reciente entrevista en el programa de YouTube ‘Rivales No Enemigos’, Manco compartió sus pensamientos sobre su futuro en el fútbol y su deseo de no hacerle daño al deporte que ama. Durante la conversación, Manco reveló que recibió una oferta del club Juan Pablo II, pero dejó claro que no está interesado en jugar profesionalmente.

"No estoy jugando. Y no estoy jugando porque no quiero. Hace poco iba a una entrevista y me llamó alguien, no diré quién, pero me llamaron de Juan Pablo II para poder ir. Pero no quiero jugar profesional, yo ya tengo mis proyectos, mis cosas”, dijo.

“Estoy acá en el programa, mi mentalidad está en otra y no quiero hacerle ese daño al fútbol. Las veces que jugué lo disfruté, lo gocé, me divertí demasiado; pero ahora no quiero tener esa responsabilidad de tener que volver a levantarme temprano, no lo siento así”, añadió.

Reflexiones sobre el retiro

El ex ‘jotita’ también reflexionó sobre su carrera y la posibilidad de un retiro. “Cada vez siento el retiro más cerca”, comentó, tras reconocer que sus sensaciones actuales no son las mismas que cuando comenzó a jugar a los 16 años. Manco enfatizó que no quiere regresar al fútbol solo por cumplir con las expectativas de los demás.

Proyectos personales y la academia

Reimond Manco se encuentra actualmente enfocado en sus proyectos personales, incluyendo una academia en Ate que ha tenido éxito. “La valla que la gente me vio jugar no es poco”, expresó, destacando su compromiso con su vida familiar y profesional. Además, mencionó su proyecto de los ‘Jotitas’, que busca fomentar el talento juvenil en el fútbol.

Un final incierto

La última experiencia de Manco en el fútbol fue en la Copa Perú 2024, donde fichó por Real Independiente de Huaura, pero rescindió su contrato tras un mes debido a diferencias con la dirigencia. A pesar de su amor por el fútbol, el exjugador parece decidido a seguir un camino diferente, dejando abierta la posibilidad de regresar en el futuro, pero sin presiones.