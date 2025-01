Reimond Manco, exjugador de Alianza Lima, confirmó su distanciamiento con Jefferson Farfán, a raíz de una serie de malentendidos que surgieron tras una crítica hacia Paolo Guerrero. En una reciente entrevista, Manco explicó cómo sus comentarios fueron malinterpretados, lo que llevó a tensiones con la ‘Foquita’. El ex ‘Jotita’ aseguró que su intención no era ofender, sino más bien señalar la necesidad de ser cautelosos al hablar sobre el rendimiento de los jugadores.

Manco detalló que su crítica hacia Guerrero se dio tras su fichaje por la Universidad César Vallejo, donde el ‘Depredador’ no pudo rendir como se esperaba. Esto ocasionó molestia en el conductor de ‘Enfocados’, quien decidió tomar distancia de ‘Rei’, pues el delantero es muy amigo suyo.

El origen del distanciamiento

El distanciamiento entre Reimond Manco y Jefferson Farfán se originó cuando el exjugador de Alianza Lima y Juan Aurich realizó una crítica a Paolo Guerrero, quien había sido fichado por César Vallejo. En entrevista para el programa ‘Así somos’, de RPP, Manco aseguró que el artífice a la clasificación a Rusia 2018 tomó distancia de él porque no le agradó que se pusiera en tela de juicio el nivel futbolístico de su amigo.

“Estamos distanciados, todo el mundo lo sabe. Jefferson (Farfán) tomó a mal y salió a defender o a criticar lo que yo dije de Paolo (Guerrero). No dije nada extraño, simplemente que a veces hay que tener un poco de cuidado con lo que decimos, porque él no estaba marcando diferencias cuando estaba en Vallejo”, aseguró ‘Rei’.

“Hay formas de criticar. Tener un programa en el que hablas de fútbol puedes halagar y criticar, pero debemos criticar de una manera respetuosa. Nosotros nunca tratamos de dañar a la imagen del jugador porque yo he estado de este lado y es feo cuando te critican destructivamente. Si yo me quejaba de eso antes, cómo hacerlo ahora, sería hipócrita de mi parte”, agregó el ex ‘Jotita’.

Comparaciones futbolísticas

En la misma entrevista, Reimond Manco fue cuestionado sobre las comparaciones entre su carrera y la de Jefferson Farfán. Aclaró que, aunque ambos son futbolistas talentosos, sus estilos son diferentes.

“Creo que somos diferentes. Yo era un poco más creativo y Jefferson más finalizador. Es un monstruo. Como jugador no hay forma de criticarlo. Para mí, es un ídolo y referente”, añadió Manco, quien dejó en claro su respeto a la trayectoria de Farfán.

¿Cuáles fueron las críticas de Reimond Manco a Paolo Guerrero?

Meses atrás, Reimond Manco se pronunció sobre unas declaraciones que hizo Paolo Guerrero sobre el fútbol peruano. “Hubo un ‘9’ que en su momento jugaba en el extranjero y dijo que 'el nivel del fútbol peruano estaba por debajo del lugar donde él competía'. Lo mencionó incluso cuando formaba parte de la selección”, indicó, lo que hizo clara referencia a Guerrero.

Asimismo, Manco también fue muy crítico con el nivel que demostró el ariete de la selección peruana en la Liga 1, pues, a su parecer, no debió criticar sin haber jugado en el país. “La boca castiga. Ahora, ¿quién es el criticado?”, exclamó el exfutbolista.