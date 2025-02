Si bien el trabajo de Manuel Barreto hizo posible la consecución del bicampeonato para Universitario en el año de su centenario, muchos hinchas critican el hecho de que los últimos '9' extranjeros no han sido titulares indiscutibles y hayan perdido espacio por Álex Valera, como es el caso de Emanuel Herrera en 2023 o Diego Dorregaray en 2024. Por ello, esperan que Diego Churín sea un acierto para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

En tal sentido, el gerente deportivo de la institución crema reveló su postura sobre si un jugador foráneo debe ser titular indiscutible en el esquema de Fabián Bustos y sorprendió al declarar que lo que más busca es competencia y solidaridad en el plantel.

Manuel Barreto y su postura sobre la titularidad del extranjero en Universitario

En una entrevista con el podcast 'Y uno feliz', el directivo crema dio a conocer su posición sobre la titularidad de un jugador foráneo en el plantel y mencionó que no es un fracaso si un refuerzo extranjero es suplente, ya que la 'U' también cuenta con seleccionados peruanos. Asimismo, se rindió ante Diego Churín, de quien resaltó que es ídolo en Cerro Porteño.

“Es otro mito que habría que desmontarlo de lleno (sobre si un extranjero es un fracaso si no es titular), más en un equipo en que tienes tres o cuatro nacionalizados y jugadores nacionales de selección. Diego (Churín), dentro del perfil, es ‘U’ desde la uña del pie izquierdo hasta el pelo. Después el juego le va a dar la posibilidad de rendir y a partir de los goles que vengan o no se le calificará. Es un tipo que ha rendido en el Brasileirao, es ídolo (en Cerro Porteño), tiene jerarquía. (No es un fracaso que sea suplente) porque compite con 3 jugadores de selección, lo mismo con José Carabalí", detalló.

Diego Churín es el '9' extranjero de Universitario para buscar el tricampeonato en el 2025. Foto: Universitario/X

Por otro lado, cuando le consultaron sobre qué futbolistas se buscó en el mercado, enfatizó que lo que deseaba es continuar agregando calidad al plantel más que fichar titulares indiscutibles.

"(¿Qué se buscó en el mercado?) Reemplazar las salidas. Era seguir añadiendo calidad, competencia. Nosotros no contratamos titulares indiscutibles, a nadie le dije que va a ser titular, sino que va a competir y hacer el equipo más solidario”, manifestó.

¿Qué dijo Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, sobre el caso de Rodrigo Ureña?

Hace días, en el espacio ‘Trinchera Crema Podcast’, a Barreto le preguntaron acerca de los rumores de que Rodrigo Ureña se había ido de Universitario por algunos problemas internos. El directivo negó ello con una contundente respuesta: "Es una tontería, una estupidez".

Luego, le consultaron si el cuadro crema le había hecho una mejor oferta para que se quede en la institución antes de firmar por Belgrano, pero negó que eso haya sido así. Igualmente, detalló la conversación que tuvo con el volante chileno, quien le dijo que la situación no era manejada de la mejor forma por el Pirata, por lo que posteriormente decidió regresar a Perú.

"Descarto totalmente eso, para nada. Yo no he tenido comunicación con Rodrigo hasta que me comentó hace un par de días, me dijo: 'Manuel, me ha pasado esto, me incumplieron en esto, me dijeron que iba a ser así y durante 3 días me lo han cambiado, pero para peor, esto no avanza'. Me preguntó si Belgrano había depositado la plata para el club y le dije que no. A través de eso hablamos con Jean Ferrari y Ureña tomó la decisión de regresarse. (...) No se puede concretar ningún traspaso si no existe un pago. No puedes despedir a un jugador si no te han pagado", contó.