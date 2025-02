Arsenal vs Manchester City EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 24 de la Premier League?

Los antecedentes del Arsenal vs Manchester City indican que, de sus últimos 3 duelos, los de Londres ganaron en una ocasión y empataron las 2 restantes. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Los antecedentes del Arsenal vs Manchester City indican que, de sus últimos 3 duelos, los de Londres ganaron en una ocasión y empataron las 2 restantes. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

¿A qué hora juega Arsenal vs Manchester City por la fecha 24 de la Premier League? El domingo 2 de febrero de 2025, a partir de las 4.30 p. m. en Inglaterra, Gunners y Citizens protagonizan el mejor duelo de la jornada. ESPN transmitirá oficialmente el compromiso, mientras que Disney Plus lo hará en streaming. También podrás disfrutar del partido a través de la cobertura de La República Deportes, que te traerá todos los detalles y el minuto a minuto.

¿Cuándo juega Arsenal vs Manchester City por la Premier League?

El esperado duelo entre Arsenal y Manchester City se disputará el domingo 2 de febrero de 2025. Este choque corresponde a la fecha 24 de la Premier League y tendrá lugar en el Emirates Stadium de Londres, casa de los Gunners. Este partido podría ser crucial en la definición del campeonato inglés, ya que enfrenta a dos de los principales candidatos al título.

PUEDES VER: Canal confirmado del Arsenal vs Manchester City por la fecha 24 de la Premier League de Inglaterra

¿A qué hora juegan Arsenal vs Manchester City?

El encuentro entre Arsenal vs Manchester City está programado para las 4.30 p. m. (hora de Inglaterra). Si te encuentras en Latinoamérica o en España y no te quieres perder ni un solo detalle de este partidazo, aquí te brindamos una lista con el cronograma en diferentes regiones del planeta:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 10.30 a. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 11.30 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 12.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 1.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Arsenal vs Manchester City EN VIVO?

La transmisión del Arsenal vs Manchester City estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica. En México, el encuentro podrá verse por Max, mientras que en España la cobertura estará en Movistar+. En Estados Unidos, por su parte, los derechos de transmisión pertenecen a Peacock y SirirusXM FC. Estas opciones te permitirán disfrutar de este partidazo en vivo con la mejor calidad de imagen y comentarios especializados.

¿Cómo ver Arsenal vs Manchester City ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que desean ver el partido vía streaming, Disney Plus ofrece la opción de seguirlo en dispositivos móviles, tabletas y computadoras. Para ver el encuentro totalmente en vivo tendrás que suscribirte a uno de los planes que ofrece la popular plataforma de streaming, que transmite todos los encuentros de la Premier League.

Asimismo, si no puedes suscribirte a Disney Plus y quieres seguir Arsenal vs Manchester City ONLINE y totalmente GRATIS, tendrás a disposición la cobertura de La República Deportes. Aquí recibirás toda la información del partido, desde la previa, alineaciones y el minuto a minuto con imágenes y videos.

Arsenal vs Manchester City: alineaciones posibles

Arsenal: David Raya; Thomas Partey, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Ødegaard, Mikel Merino; Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Kai Havertz.

David Raya; Thomas Partey, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martin Ødegaard, Mikel Merino; Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Kai Havertz. Manchester City: Ederson Moraes; Matheus Nunes, John Stones, Manuel Akanji, Joško Gvardiol; Mateo Kovačić, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan; Phil Foden, Omar Marmoush, Erling Haaland.

Arsenal vs Manchester City: pronóstico

Si bien Arsenal se encuentra en el segundo lugar de la Premier League, el favorito a llevarse el partido es Manchester City. Según Forebet, página especializada en pronósticos deportivos, los Ciudadanos tienen un 36% de probabilidades de llevarse el triunfo, mientras que los Gunners tienen 29% de chances. El empate es el segundo resultado posible, con 35%.