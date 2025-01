Desde la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr, los clubes de Arabia Saudita han empezado a realizar grandes fichajes, pero no solo de jugadores de renombre que estaban brillando en Europa, sino también de jóvenes figuras que empezaban a ganarse un lugar en el mundo del fútbol. En esta oportunidad, el equipo del 'Bicho' acaba de romper el mercado y acaba de anunciar la joven promesa de la selección colombiana Jhon Durán.

Tras la venta de Talisca al Fenerbache de Turquía, el Al-Nassr empezó a buscar un nuevo delantero para pelear por los títulos que tiene por delante como la Liga Profesional Saudí. En ese sentido, empezó a correr el rumor que estaban muy interesados en contar con los servicios del futbolista del Aston Villa y finalmente este viernes 31 de enero se confirmó el fichaje por 77 millones de euros en fichaje y otros 13 en variables.

Al-Nassr presenta a Jhon Durán

Tras hacerse un nombre en el Aston Villa y convertir golazos tanto en la Champions como en la Premier League, Jhon Jader Durán aceptó la propuesta del Al-Nassr por las próximas cinco temporadas y medio hasta junio de 2030, por lo que empezará a ganar 20 millones de euros por temporada según informaron en The Athletic. Además, que tendrá bonos por goles y títulos conseguidos.

En el video de presentación aparece Jhon Jader Durán para decir: "No, no, no. Calma. No hay tiempo para esto. Dame la camisa: novemos el lunes". Es preciso resaltar que el colombiano pasó los exámenes médicos en Inglaterra y en los próximos días estará viajando a Arabia Saudita para ser presentado oficialmente por Al-Nassr.

Tras el fichaje de Jhon Jader Durán al Al-Nassr, el entrenador del Aston Villa, Unai Emery se refirió al compromiso que tienen otros delanteros con el equipo y envió una fuerte indiracta al flamante refuerzo de los amarillos: "Algunos prefieren irse y algunos jugadores aceptan quedarse aquí, estar aquí y comprometerse con nosotros y estar con nuestro desafío. Uno de ellos es Ollie Watkins"

"Por supuesto que estamos cambiando la plantilla porque tenemos que mejorar en todo, tanto individual como colectivamente. Vamos a echar de menos a algunos jugadores en la plantilla porque no cambiamos a Diego Carlos ni a Buendía. Tenemos al último jugador que se va pero es Jhon Durán. Los jugadores que tenemos están intentando y demostrando su compromiso", añadió en conferencia de prensa.