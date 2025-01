A Diego Penny le sorprendió un jugador en el Inter Miami, el cual no fue Lionel Messi. Foto: composición LR/Inter Miami/X/Movistar Deportes

A Diego Penny le sorprendió un jugador en el Inter Miami, el cual no fue Lionel Messi. Foto: composición LR/Inter Miami/X/Movistar Deportes

El amistoso Universitario vs Inter Miami en el Estadio Monumental cumplió con las expectativas de los hinchas cremas, quienes pudieron disfrutar de Lionel Messi en lo que fue quizás su último duelo en suelo peruano. En el ámbito deportivo, la 'U' empató 0-0 ante las garzas, pero tuvo mala fortuna en la definición por penales y perdió 5-4. Al respecto, el exportero Diego Penny destacó a un jugador del equipo de la MLS por encima de la 'Pulga'.

El último 29 de enero, el elenco de Javier Mascherano vino con todas sus figuras, como Luis Suárez y el mismo Messi, quienes fueron titulares en el duelo desarrollado en el Estadio Monumental de Ate. Si bien se esperaba que el astro argentino fuera la figura del partido, para Penny hubo un futbolista que se mostró más vistoso que la 'Pulga': Sergio Busquets.

Diego Penny destaca a Busquets por encima de Messi en el 'U' vs Inter Miami

En el programa 'Al ángulo', el exguardameta de Sporting Cristal reveló el jugador que le llamó la atención en el Inter Miami y no fue precisamente Messi, sino su compañero Sergio Busquets.

“El Inter con mucha calidad. Conversábamos del pie de (Sergio) Busquets. Cuando la ‘U’ te intentaba presionar, Busquets con uno o dos toques te rompía la presión, era muy vistoso el juego de Busquets”, apuntó el ahora comentarista deportivo.

Sergio Busquets fue titular en el Universitario vs Inter Miami. Foto: Inter Miami/X

Asimismo, manifestó que le sorprendió que la 'U' haya sido superada en el primer tiempo por las garzas. Incluso, enfatizó que lo vio "inconexo", lo cual es extraño en el equipo de Bustos durante su invicto en el Monumental.

“Siento que en el primer tiempo, no lo había visto a la ‘U’ en dos años que mantiene el invicto en el Monumental, no lo había visto tan inconexo, los primeros minutos fueron muy difíciles para la ‘U’, no podía salir, la presión alta fue muy agobiante para ellos, la única forma que podía salir era con un pelotazo largo para Valera o Flores, quien participó muy poco”, añadió.

Lionel Messi publica emotivo mensaje tras amistoso frente a Universitario

En el duelo amistoso entre Universitario vs Inter Miami, Lionel Messi jugó hasta el minuto 73, en el que fue reemplazado por Robert Taylor. Esta fue la ocasión perfecta para que el '10' de la selección argentina fuera aclamado por los aficionados el estadio, quienes corearon su nombre en señal de admiración. Este detalle conmovió a la ‘Pulga’, que levantó su mano y aplaudió a los asistentes como retribución a su cariño.

Posteriormente, Messi utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a los peruanos, a quienes agradeció por la bienvenida que le dieron. “Seguimos preparándonos… ¡Gracias, Perú, por el cariño!”, publicó el exjugador de FC Barcelona.