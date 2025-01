Este jueves 23 de enero, la selección peruana cayó 2-1 ante Paraguay por la fecha 1 del Sudamericano Sub 20. El elenco de 'Chemo' del Solar tuvo un buen primer tiempo, pero no supieron mantener el ritmo y no se pudo sumar ningún punto en esta primera jornada. A pesar de la derrota, uno de los puntos más altos de la Bicolor fue Juan Pablo Goicochea.

El joven delantero fue el autor del primer tanto de la Blanquirroja y tuvo un correcto desempeño en la cancha. Por ello, los hinchas expresaron en redes su ilusión con el atacante de Platense y algunos lo pidieron para el equipo mayor de Perú.

Hinchas ilusionados con Juan Pablo Goicochea pese a derrota de Perú en Sudamericano

Juan Pablo Goicochea se volvió tendencia tras la derrota de Perú. ¿La razón? Concretó un partido más que correcto y fue de los jugadores más rescatables del cotejo. Por ello, en redes sociales, los hinchas expresaron su felicidad por su nivel en ofensiva.

"Juan Pablo Goicochea es el nuevo Mauricio Montes, es idéntico físicamente y en juego", "Este es nuestro futuro", "Juan Pablo Goicochea y Marxloren Castro, los mejores de Perú", "Rescatable lo de Juan pablo Goicochea, Castro y Wisdom", "El mejor fue Juan Pablo Goicochea, luego me gustó mucho Ian Wisdom, quien fue el equilibrio de Perú" y "Juan Pablo Goicochea, el nuevo delantero de la 'Sele' absoluta. Espero que no lo inflen", se puede leer en 'X'.

Juan Pablo Goicochea es jugador de Platense de Argentina. Foto: Alianza Lima.

Debut de Juan Pablo Goicochea en Argentina

El debut de Juan Pablo Goicochea con Platense fue muy esperado. Luego de cuatro meses, el exjugador de Alianza Lima finalmente tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del 'Calamar'. Su estreno se produjo en un partido contra Boca Juniors, y entró al campo a los 36 minutos del segundo tiempo.

Aunque tuvo poco tiempo en el campo, Goicochea se mostró participativo y comprometido con el equipo. Ayudó a mantener la ventaja y asegurar la primera victoria de Platense en la presente temporada de la Liga Profesional.

¿Cómo le fue a Juan Pablo Goicochea en Alianza Lima?

Juan Pablo Goicochea debutó con Alianza Lima a finales del 2022. Durante su paso por la institución victoriana, el delantero solo disputó cuatro encuentros oficiales en la Liga 1, en los que no anotó ningún gol ni brindó asistencias.

¿Quiénes son los convocados de Perú para el Sudamericano Sub-20?

La selección Sub-20 de Perú llega al Sudamericano con una plantilla que combina juventud y experiencia. Destacan figuras que ya han tenido participación en clubes internacionales y nacionales.