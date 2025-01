Jorge Fossati no es más DT de la selección peruana. Lo que era un secreto a voces se hizo realidad el pasado lunes 13 de enero. El 'Nonno' deja la Bicolor con un saldo desfavorable: último en las Eliminatorias 2026 y lejos del sueño mundialista. Tras confirmarse su salida. el técnico uruguayo brindó una entrevista y contó que pudo irse de la Bicolor hace algunos meses.

En conversación con Ovación, Fossati reveló que tuvo una propuesta para dejar la selección peruana después de la Copa América 2024; sin embargo, decidió no aceptarla porque respetó el proceso que tenía con la Blanquirroja.

Jorge Fossati pudo dejar la selección peruana por oferta tras Copa América

El experimentado DT dejó en claro que iba a rechazar cualquier propuesta por la selección peruana, puesto que tenían un vínculo. Es más, detalló que tuvo una de un club, pero no decidió tomarla.

"Después de la Copa América (me llamaron), no era una selección de Sudamérica, no hice nada más que actuar como se debe. Mi compromiso era total hasta ahora con la Selección de Perú, me podían llamar de cualquier lugar y no me interesaba", declaró para el medio en mención.

Jorge Fossati llegó a la selección peruana tras campeonar con la 'U'. Foto: difusión.

¿Qué dijo Jorge Fossati tras su destitución de la selección peruana?

En charla con Canal N, Jorge Fossati indicó que cumplieron con lo que le prometieron a los aficionados de la selección peruana. Además, consideró que los resultados obtenidos no fueron los peores.

"Me causa tristeza, frustración, pero también me animo a decirte que este mes nos dio para analizar y, sinceramente, estar muy tranquilos. Lo que le prometimos a la afición del país, lo hicimos. Algunos estarán de acuerdo con nuestras decisiones y otros no, el fútbol es muy opinable. Los que conocemos el trabajo desde adentro, sabemos que hubo cosas muy buenas en el 2024. Bueno, los resultados no fueron los mejores, pero tampoco los peores", declaró.

¿Cuál es el saldo con el que se va Jorge Fossati de la selección peruana?

El exentrenador de Universitario de Deportes estuvo al mando de la selección peruana en 13 partidos, con un saldo de 4 victorias (3 de ellas en amistosos), 4 empates y 5 derrotas.