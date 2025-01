Universitario, como actual bicampeón del fútbol peruano, debe sacar cara por el Perú en la Copa Libertadores 2025, torneo en el cual ningún equipo incaico pasa a octavos de final desde el 2013, cuando lo hizo Real Garcilaso (hoy Cusco FC). Por ello, el equipo de Fabián Bustos se quiere preparar de la mejor manera con una serie de amistosos. En esa línea, un canal de streaming confirmó un inesperado rival de la 'U' este domingo 11 de enero: se trata nada menos que del Santos, histórico de Brasil que tuvo entre sus filas al legendario Pelé y a Neymar.

Hasta el momento, el único rival que se conoce del conjunto crema para los amistosos de pretemporada es la selección de Panamá, a la cual enfrentará por la Noche Crema 2025 el viernes 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario vs Santos de Brasil se enfrentarán en amistoso en Estados Unidos

La plataforma de streaming Disney Plus tiene en su programación oficial el amistoso Universitario vs Santos de Brasil programada para el 11 de enero a partir de las 5.50 p. m., el cual se disputaría en Estados Unidos. Cabe resaltar que en diciembre Jean Ferrari, administrador de la institución merengue, había dicho en una entrevista para el programa de YouTube de Carlos 'Tigrillo' Navarro, 'No seas fulero', que tendría un encuentro de preparación precisamente en esa fecha.

"Justo estamos evaluando (amistosos), nos han invitado a un torneo amistoso en Estados Unidos, que es para el 11 de enero y calzaría porque estaríamos regresando el día 18 y la Noche Crema 2025 será el viernes 24. Estamos por definir eso, pero va a depender de los partidos amistosos que tengamos de cara a la preparación", apuntó el directivo de Universitario.

Universitario vs Santos jugarán amistoso el 11 de enero. Foto: captura de Disney Plus

¿Cuándo se jugará la Noche Crema 2025?

Luego de disputar su compromiso ante Santos de Brasil, el inédito cruce entre Universitario vs Panamá por la Noche Crema 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 24 de enero, desde las 8.30 p. m. (hora peruana y panameña), en el Estadio Monumental U Marathon.

Universitario también viajará a China para disputar un amistoso

Jean Ferrari, en una charla con 'Tigrillo' Navarro en 'No seas fulero', soltó un dato que llamó la atención de los hinchas merengues: jugará un partido amistoso internacional en tierras chinas y enfrentará a un cuadro de la liga de esa nación. Asimismo, mencionó que la 'U' recibió una invitación para disputar un torneo amistoso en Estados Unidos entre el 11 y 18 de enero de 2025, cuyo primer rival será Santos de Brasil, de acuerdo con Disney Plus.

"Dentro de nuestro contrato con Jetour tenemos un viaje a China y el viaje es para jugar con un equipo de la primera división de allá, pero para principalmente visitar la fábrica y las instalaciones. Entonces, ¿qué te está queriendo decir? El crecimiento en cuanto al tema publicitario no es un tema netamente mediático, es construir marcas que vayan de la mano y que se consoliden dentro del mercado", detalló.