El último lunes 30 de diciembre, se reveló que Miguel Trauco está en negociaciones avanzadas para unirse a Alianza Lima como nuevo refuerzo para el 2025. A pesar de ser un hincha declarado de Universitario de Deportes y haber jugado para ellos en 2016, su llegada a La Victoria se sellará con la firma del contrato, la cual se dará pronto. Carlos Zambrano ha sido uno de los futbolistas que se ha pronunciado al repecto, al igual que el 'Puma' Carranza, quien aseguró que se encuentra un poco impresionado.

En la última edición del programa streaming 'Trivu TV', el 8 veces campeón con Universitario fue consultado por este movimiento de Alianza Lima por Miguel Trauco y aseguró que el lateral es un crack, por lo que su llegada al conjunto blanquiazul los va a reforzar.

¿Qué dijo el 'Puma' Carranza sobre llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima?

"Me he quedado impresionado porque vi que habían equipos interesados como Cienciano", dijo en un comienzo. Luego, recordó algunos jugadores que pasaron de Universitario a Alianza Lima como Marko Ciurlizza y Eduardo Esidio en 2001.

"Cada uno lo toma de manera personal. Yo, por ejemplo, si la 'U' me da la oportunidad de irme, si no me quiere, yo soy un trabajador y lo respeto. Ciurlizza creo que tuvo un problema con la dirigencia y por eso se fue, ahí se fue también Esidio y otros jugadores, pero uno respeta", señaló.

Además, Carranza indicó que le molesta un poco este fichaje de Trauco por el 'compadre', ya que el futbolista de 32 años es pulifuncional y eso ayudará bastante a Alianza Lima.

"Me incomoda un poco porque siempre ha sido un (buen) jugador. Para mí es un crack. Él puede jugar de marcador izquierdo, de volante, de '10' porque tiene esa calidad, tiene buena pegada, entonces, ¿qué más puedo decir?", manifestó.

¿Cómo le fue a Miguel Trauco en el 2024?

En la reciente temporada con Criciúma, Miguel Trauco jugó 36 partidos (entre el Campeonato Catarinense, el Brasileirao y la Copa de Brasil). Durante 1.936 minutos de juego, anotó 2 goles (ambos en la Serie A de Brasil) y no realizó asistencias.

¿En qué equipos ha jugado Miguel Trauco?