En 2023, tras salir campeón con Universitario, Jorge Fossati aceptó la propuesta de la FPF para dirigir a la selección peruana y dejó a la 'U' sin entrenador para un año tan importante como el centenario. Sin embargo, los hinchas cremas celebraron esa decisión del 'Nonno' porque arribó Fabián Bustos y resultó bicampeón. Para la temporada 2025 se iba a repetir esa historia ante el interés de Belgrano de Argentina por fichar al estratega argentino, pero eso no sucedió a pesar de que varios ya daban por hecho su salida.

En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta aclaró la situación de las negociaciones entre Fabián Bustos y el club en el que juega el peruano Bryan Reyna ante el anuncio por parte de Belgrano de la contratación de Walter Erviti como su nuevo estratega. De esta manera, el DT crema podrá buscar el tricampeonato y pasar a octavos de final con la 'U' este 2025.

La verdad del fallido fichaje de Fabián Bustos a Belgrano

El citado periodista remarcó que, si bien el conjunto de Córdoba lo quería sí o sí, Bustos declinó la propuesta del Pirata porque priorizó seguir al mando del actual monarca del fútbol peruano.

"Fabián Bustos tuvo opciones concretas de clubes del extranjero, entre ellas la de Belgrano que lo quería sí o sí, pero el técnico argentino dijo que no priorizando seguir en Universitario de Deportes. Ante eso, el club de Córdoba fue por otro técnico", detalló en su cuenta de X.

El periodista Gustavo Peralta aclaró el intento de Belgrano por fichar a Fabián Bustos. Foto: captura de X/Gustavo Peralta

Ante la negativa de Bustos a Belgrano, el elenco cordobés presentó a Walter Erviti como su estratega para la siguiente temporada. "El Club Atlético Belgrano comunica que Walter Erviti será el próximo entrenador del plantel de Primera División para la temporada 2025. El DT, junto a su cuerpo técnico, arribarán a Córdoba en los próximos días para firmar el contrato y realizar la presentación oficial", expresó el club argentino en su página web.

Entorno de Bustos le pidió que se vaya de Universitario ante interés de Belgrano

La semana pasada, el periodista Horacio Zimmermann reveló en su programa de YouTube 'Doble punta' que el entorno del profesor Fabián Bustos le ha pedido que deje el país y acepte la oferta de Belgrano debido a que sienten que harán de todo para que no logre el tricampeonato la próxima temporada.

"Antes de que se conozca la oferta de Belgrano a Fabián Bustos, una persona muy cercana a él, de su entorno, le dijo: '¿Estás seguro de que te vas a quedar en la ‘U’? Mira, te puedes ir, ¿por qué no agarras tus cosas y te vas a buscar una mejor liga? Habiendo dejado a la ‘U’ arriba, tu nombre ya está en la historia del club, lo sacaste campeón en el año de su centenario, así como te puedes ir bien arriba, te puedes ir bien abajo en el 2025, el formato va a cambiar, puede que no ganes, van a hacer todo para que la ‘U’ no sea tricampeón'", detalló el comunicador.