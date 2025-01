Hugo Sotil partió a la eternidad y dejó un legado inigualable en el fútbol peruano y en España, donde brilló junto a Johan Cruyff en el FC Barcelona de los años 70. Por ello, en el entierro de sus restos mortales este miércoles 1 de enero, en el cementerio Campo Fe de Huachipa, una multitud de aproximadamente 200 personas se despidieron del que fue el autor del histórico tanto de la selección peruana ante Colombia que le otorgó la Copa América 1975.

El 'Cholo' también recibió homenaje en Matute, lugar que fue su casa cuando jugaba en Alianza Lima, club con el cual consiguió el bicampeonato 1977-1978. En el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria fue su velorio, al que fueron diversas personalidades del fútbol nacional como Héctor Chumpitaz y una gran cantidad de hinchas.

Hugo Sotil fue enterrado con las banderas de Perú, Barcelona y Alianza Lima

El 'Cholo' no solo hizo historia con la selección peruana, sino también con clubes como Alianza Lima en Perú y FC Barcelona en España. Incluso, semanas antes de su muerte, había sido invitado por la institución culé para ser homenajeado por el 125 aniversario del equipo catalán.

Por el legado que dejó en esos cuadros, el ataúd en que descansan los restos de Hugo Sotil fue enterrado con las banderas de la Bicolor, Alianza Lima y FC Barcelona. Como se recuerda, el 'Cholo', como último deseo, pidió ser sepultado con la camiseta blaugrana.

Cerca de 200 personas, entre familiares, amigos e hinchas, despidieron a Hugo Sotil. Foto: Miguel Vásquez/GLR

“Desde que me fui del Barza estaba esperando ese momento. Me gusta Barcelona, ​​la amabilidad de sus gentes, el cariño de su afición”, declaró el ‘Cholo’ durante un partido homenaje que disputaron exjugadores del club culé que ganaron la liga 1973-1974.

“Todo ese cariño que me brindó la gente del Barza no puede olvidarse. El día que me muera, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona”, agregó Sotil, quien falleció el último lunes 30 de diciembre debido a un shock circulatorio con falla renal y hepática, según el Hospital Nacional Dos de Mayo.

¿De qué murió Hugo Sotil?

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) compartió el informe médico por el deceso de Sotil. "Hoy lunes a la 1.30 a. m. falleció el señor Hugo Sotil Yeren, quien ingresó a este nosocomio (Hospital Dos de Mayo) por emergencia el 19 de diciembre, debido a que presentaba falla orgánica múltiple y shock séptico, por lo que fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)", comunicó el Minsa.

¿Por qué Hugo Sotil no aparece en la letra de 'Perú campeón'?

La explicación de por qué Hugo Sotil no figura entre los jugadores inmortalizados en las letras de 'Perú Campeón' pese a haber sido uno de los mejores en la historia del Perú tiene que ver con el momento en que fue compuesto el tema. Para cuando Figueroa ideó la que acaso es la más reconocida de sus obras, el 'Cholo' todavía no había debutado con el equipo, entonces dirigido por el técnico brasileño Didí.

De hecho, Sotil recién jugó en primera división en 1969, año en que 'Perú Campeón' vio la luz. Si bien para ese entonces ya se había convertido en uno de los mejores futbolistas de la liga peruana, el delantero tuvo que esperar por una oportunidad en el combinado bicolor en 1970, cuando Perú ya había logrado su clasificación a la Copa del Mundo.

Su excelente desempeño en un amistoso frente a Bulgaria en febrero de ese año, así como ante el mismo rival, ya por la fase de grupos del Mundial en junio, terminaron por convencer al DT, quien lo premió con la titularidad.