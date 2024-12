Oliver Sonne y el millonario valor que alcanzó tras convertirse en titular en la selección peruana

La temporada 2024 ha sido muy buena para Oliver Sonne. El futbolista peruano-danés se ha consolidado como titular indiscutible en la selección peruana y viene siendo figura en el Silkeborg IF de Dinamarca. Ante ello, el jugador de 22 años ha aumentado su cotización de mercado de forma considerable. En esta nota te mostramos el nuevo valor del 'Vikingo'.

¿Cuánto vale Oliver Sonne?

Luego de una gran temporada 2024, Oliver Sonne ha alcanzado un valor importante en el mercado internacional. Actualmente, su carta pase está cotizada en 3 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Con esta cifra, el lateral derecho se encuentra entre los cinco futbolistas más valiosos de la selección peruana, junto a Renato Tapia, Sergio Peña, Pedro Aquino y Luis Abram.

Renato Tapia (Leganés de España) | 5 millones de euros

Oliver Sonne (Silkeborg de Dinamarca) | 3 millones de euros

Sergio Peña (Malmo de Suecia) | 3 millones de euros

Pedro Aquino (Santos Laguna de México) | 3 millones de euros

Luis Abram (Atlanta United de la MLS) | 3 millones de euros.

PUEDES VER: Luis Ramos definió su futuro tras interés de Universitario y Sporting Cristal para el 2025

Oliver Sonne deslizó la posibilidad de cambiar de club a final de temporada

Oliver Sonne, el jugador del Silkeborg IF, ha manifestado su deseo de buscar nuevos horizontes en su carrera. Con la apertura del mercado de pases en Europa el 1 de enero, Sonne dejó entrever la posibilidad de cambiar de equipo. "No sé si habrá sido mi último partido. No puedo decidir sobre eso ahora", comentó, manteniendo abierta la opción de una salida del club.

Además, Sonne expresó su pesar por no haber logrado una victoria y por no haber conseguido un buen punto de partida después del partido. Este jugador ya había mencionado su interés en cambiar de aires en entrevistas anteriores.

¿Qué partidos le restan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana tiene seis partidos por jugar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Bicolor deberán sumar por lo menos 12 puntos para tentar el boleto para el repechaje.

Perú vs Bolivia: 20 de marzo del 2025.

20 de marzo del 2025. Venezuela vs Perú: 25 de marzo del 2025.

25 de marzo del 2025. Perú vs Ecuador: 04 de junio del 2025.

04 de junio del 2025. Colombia vs Perú : 09 de junio del 2025.

: 09 de junio del 2025. Uruguay vs Perú : 09 de setiembre del 2025.

: 09 de setiembre del 2025. Perú vs Paraguay: 14 de setiembre del 2025.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La selección peruana, en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ha logrado acumular únicamente siete unidades, colocándose en la última posición de la tabla. Bajo la dirección de Jorge Fossati, el equipo se encuentra a seis puntos de distancia de la zona de repechaje, actualmente ocupada por Bolivia. La Bicolor necesita ganar sus próximos encuentros para seguir con posibilidades de clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Por su parte, Argentina ocupa el primer puesto de la clasificación con 25 puntos. Lo siguen de cerca Uruguay con 20 puntos y Ecuador con 19 puntos.