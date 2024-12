La 'novela' entre Cienciano y Christian Cueva todavía tiene varios capítulos. Si bien hace días el administrador del Papá, Sergio Ludeña, afirmó que el volante de la selección peruana no tenía contrato con el club, las esperanzas de que continúe en el elenco imperial aún estaban vivas porque también mencionó lo siguiente: "Veremos la semana que viene". En ese sentido, aparentemente las reuniones entre ambas partes fueron fructíferas, ya que estarían cerca de renovarle el vínculo contractual.

El mediocampista empezó el año sin equipo tras culminar su vínculo con Alianza Lima en 2023. A pesar de que era jugador libre, Jorge Fossati lo llamó a la Bicolor para que dispute la Copa América 2024, pero a la selección peruana le fue pésimo porque terminó el torneo con un punto y sin marcar goles. Sin embargo, este regreso le sirvió para conseguir equipo en el Torneo Clausura de la Liga 1: Cienciano.

Cienciano le renovaría contrato a Christian Cueva por todo el 2025

Según el periodista Gustavo Peralta, el conjunto cusqueño y 'Aladino' se encontrarían cerca de acordar la renovación del vínculo contractual. De esta manera, el volante tendrá la chance de alcanzar su mejor nivel y así retornar a la Bicolor del 'Nonno'.

"Cienciano del Cusco y Christian Cueva cerca de acordar la renovación por todo el 2025", se lee en el tuit del comunicador.

Christian Cueva anotó solo un gol con la camiseta de Cienciano en el Torneo Clausura 2024. Foto: captura de X/Gustavo Peralta

Directivo de Cienciano se había pronunciado sobre la faceta de Cueva como cantante

En conversación con la prensa cusqueña, Guido Gallegos, directivo del Papá, había dicho que el asunto de Christian Cueva aún debía analizarse y que todo se definiría en una charla entre los altos mandos de la institución.

"Es un caso que no está cerrado todavía. Esperemos que llegue nuestro presidente, y conversando con él vamos a definir el caso de Cueva en el momento oportuno. Mientras tanto, él está ligado al club, pero está gozando de sus vacaciones, así que no hay una vinculación laboral en estos momentos. Él está de vacaciones que es hasta el 31 de diciembre y veremos qué es lo que pasa a la llegada de nuestro entrenador", aseguró en aquella ocasión.

Posteriormente, cuando fue consultado sobre la faceta como cantante de 'Aladino', Gallegos fue tajante al responder que fue fichado por Cienciano como futbolista profesional y no como artista.

“Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos, viven de lo que hace o no Cueva. Me imagino que no habría TikTok o diarios que pongan portadas con Cueva y con Pamela. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante”, añadió.

Números de Christian Cueva con Cienciano

En Cienciano, el mediocampista nacional jugó un total de 8 partidos en el Torneo Clausura 2024, en los que 'Aladino' registró un gol y ninguna asistencia. Cueva anotó en la última fecha de la Liga 1 2024 frente a Unión Comercio.

¿Cuál es el valor de Christian Cueva?

Según el portal Transfermarkt, el volante de 32 años posee una cotización actual de 350.000 euros, uno de sus valores más bajos de su carrera en los últimos años.