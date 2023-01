Desde hace ya varias temporadas, el Arsenal no logra protagonizar la Premier League. Si bien era un buen equipo y jugaba interesantes partidos, no conseguía consolidarse en la tabla de posiciones, es por ello que, desde 2016, no disputa la Champions League. En el presente curso, el cuadro gunner está puntero de la liga inglesa e intentará mantener ese estatus este domingo 22 de enero en el Emirates Stadium ante el Manchester United . A continuación, revisa las cuotas del encuentro.

Arsenal suma 47 puntos en la Premier League. Foto: AFP

Arsenal vs. Manchester United: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen al Arsenal como claro favorito de cara al duelo en los 90 minutos. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Premier League.

Betsson : gana Arsenal (1,92), empate (3,80), gana Manchester United (3,85)

Te Apuesto : gana Arsenal (1,92), empate (3,74), gana Manchester United (3,84)

Olimpo: gana Arsenal (1,93), empate (3,90), gana Manchester United (4,00)

Doradobet : gana Arsenal (1,90), empate (3,80), gana Manchester United (4,00)

Inkabet: gana Arsenal (1,87), empate (3,80), gana Manchester United (4,00)

Arsenal vs. Manchester United: posibles alineaciones

Arsenal : Aaron Ramsdale; Benjamin White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Oleksandr Zinchenko; Martin Odegaard, Thomas Partey, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Edward Nketiah, Gabriel Martinelli.

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Lisando Martínez, Luke Shaw; Fred Christian Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Wout Weghorst.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Manchester United?

El compromiso Arsenal vs. Manchester United, por la fecha 21 de la Premier League, se jugará este domingo 22 de enero a las 11.30 a. m. en el Emirates Stadium.

¿Qué canal transmite el Arsenal vs. Manchester United?

La señal encargada de emitir el duelo Arsenal vs. Manchester United será ESPN y Star Plus, cadenas que cuentan con los derechos de las principales ligas del mundo.