[En Vivo] Atlético de Madrid vs. Elche ONLINE: ¿a qué juegan el partido de la Liga Santander?

Atlético de Madrid vs. Elche EN VIVO se juega este jueves 29 de diciembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 15 de la Liga Santander 2022-23. El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.

Atlético de Madrid vs. Elche: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. Elche Fecha Jueves 29 de diciembre Hora 3.30 p. m. Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Metropolitano

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Elche?

Esta es la guía internacional de horarios para ver el Atlético de Madrid vs. Elche este jueves 29 de diciembre.

México (centro): 2.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Elche?

El compromiso entre Atlético de Madrid vs. Elche se podrá ver en Sudamérica a través de la señal de ESPN.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Elche ONLINE?

Para que no te pierdas el compromiso Atlético de Madrid vs. Elche por internet, ingresa a tu cuenta de Star Plus. En caso no puedas sintonizar, La República Deportes tendrá una cobertura GRATIS ONLINE, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde jugarán Atlético de Madrid vs. Elche?

El recinto que albergará el Atlético de Madrid vs. Elche será Estadio Metropolitano, espacio inaugurado el 16 de septiembre de 2017 y con capacidad para albergar a 68.456 espectadores.