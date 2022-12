VER Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido por Copa Perú 2022?

MIRA AQUÍ Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán por la última fecha de la Finalísima en la Copa Perú 2022 HOY, domingo 4 de diciembre. El duelo iniciará a las 12.30 p. m. en el estadio Iván Elías Moreno y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces: previa

Deportivo Garcilaso necesita ganar su partido —si es posible, por buena diferencia de goles— para no ser alcanzado por el AD Comerciantes de Iquitos, que juega el mismo día a las 3 p. m. ante Deportivo la Bocana.

Tras la segunda fecha, el cuadro imperial y el conjunto loretano tienen la misma cantidad de puntos (4) y diferencia de goles (+3). Si al final de la tercera fecha persiste la igualdad, se tomará en cuenta la ubicación en la tabla general, la cual beneficia a Garcilaso, pues acabó primero en el acumulado. Sin embargo, si ambos equipos pierden, el campeón sería Deportivo La Bocana (3 pts.).

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces: tabla de posiciones

Tabla de posiciones de la Copa Perú

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces: ficha del partido

Partido Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces ¿Cuándo juegan? Domingo 4 de diciembre ¿A qué hora? 12.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? DirecTV Sports

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces: posibles alineaciones

Garcilaso: Ramírez, Olaya, Holgado, Gonzales, Villacorta, Saca, Obeso, Castillo, Alencastre, Tito y Malpartida.

Bruces: Sánchez; Herrera, Pérez, Layza, Quijano; Castrillón, Horna, Cossio, Ríos; Herazo y Alvarado.

¿A qué hora juega Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces EN VIVO?

En todo el territorio peruano, el encuentro Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces EN VIVO por la última fecha de la Finalísima de la Copa Perú 2022 se podrá seguir a partir de la 12.30 p. m.

¿En qué canal ver Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces EN VIVO?

Para la TV peruana, el duelo Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces EN VIVO será emitido por la señal de DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Finalísima de la Copa Perú 2022.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports gratis por internet?

Para ver DirecTV Sports por internet, todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDirecTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Cómo ver Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso Deportivo Garcilaso vs. Atlético Bruces por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.