Manchester City vs. Copenhague EN VIVO: se enfrentan HOY por la Champions League 2022-23

HOY juega Manchester City vs. Copenhague EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN 3 y Star Plus | ¡Partidazo por la Liga de Campeones! Los ciudadanos de Pep Guardiola van por su tercera victoria al hilo en la Champions League 2022-23. El duelo, pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Etihad Stadium, contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO del canal internacional ESPN 3 y la plataforma de streaming Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto de este y los resultados de los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Manchester City vs. Copenhague EN VIVO 08:27 ¿En qué canal ver Manchester City vs. Copenhague? El duelo entre Manchester City vs. Copenhague será transmitido a través del canal ESPN 3 y la plataforma de streaming Star Plus. Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo) Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET) Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express) Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable), Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás) Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora). 08:26 ¿Cuándo juega Manchester City vs. Copenhague? El partido entre Manchester City vs. Copenhague por la Champions League está pactado para este miércoles 05 de octubre a las 2.00 p. m. (hora peruana). Perú, México, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m. Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 4.00 p. m. 08:21 ¡BIENVENIDOS! Buenos días queridos lectores de La República Deportes. En esta oportunidad nos acompañarán a seguir el partidazo entre Manchester City vs. Copenhague por la tercera fecha de la UEFA Champions League.