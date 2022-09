[En Vivo] River Plate vs. San Lorenzo: alineaciones, hora y canal del partido por la Liga Profesional

MIRA AQUÍ River Plate vs. San Lorenzo EN VIVO Y EN DIRECTO | Ambos equipos se verán las caras en la decimosegunda jornada de la Liga Profesional Argentina 2022 este domingo 18 de septiembre. El cotejo empezará a la 1.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

River Plate vs. San Lorenzo: ficha del partido

Partido River Plate vs. San Lorenzo ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de setiembre ¿A qué hora? 1.30 p. m. (Perú), 3.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Pedro Bidegain ¿En qué canal? ESPN Premium, Star Plus y TNT Sports

River Plate vs. San Lorenzo: la previa

Ganar para no despedirse del título. Tras la derrota en el superclásico ante Boca Juniors, River Plate sufrió un duro revés ante Banfield en su casa y tiene la obligación de imponerse ante San Lorenzo para no quedar relegado de la lucha por el torneo.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo viene de dos derrotas consecutivas y para el cotejo ante el Ciclón se espera el regreso de los titulares Milton Casco y Enzo Pérez. El Millonario ocupa la octava posición con 29 unidades, siete menos que el líder Gimnasia de La Plata.

Por su parte, el conjunto comandado por Ruben Darío Insúa logró revertir el pésimo arranque de temporada y ahora cuentan con un registro de seis partidos seguidos sin conocer la derrota. En su última presentación igualaron sin goles ante Colón y se ubican en la casilla 11.

River Plate vs. San Lorenzo: historial reciente

¿A qué hora ver River Plate vs. San Lorenzo EN VIVO?

El encuentro entre River Plate vs. San Lorenzo EN VIVO se jugará a la 1.30 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada del certamen europeo. Revisa en esta nota el horario según tu zona:

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Perú: 1.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite el River Plate vs. San Lorenzo?

En territorio argentino, el duelo entre River Plate vs. San Lorenzo será transmitido por la señal de TNT Sports. Asimismo, el resto de Sudamérica podrá ver el compromiso a través de la ESPN Premium y Star Plus vía streaming.

¿Qué canal es TNT Sports?

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. San Lorenzo?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. San Lorenzo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver River Plate vs. San Lorenzo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. San Lorenzo por internet de este domingo 18 de setiembre, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

River Plate vs. San Lorenzo: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz; Lucas Beltrán y Miguel Borja.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elias, Juan Ignacio Méndez, Malcom Braida; Ezequiel Cerutti, Nahuel Barrios y Adam Bareiro.

¿Dónde juegan River Plate vs. San Lorenzo?

El encuentro entre River Plate vs. San Lorenzo se disputará en el Estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como El Nuevo Gasómetro. Dicho recinto se ubica en la ciudad de Buenos Aires y tiene capacidad para albergar a más de 47.000 espectadores.