¡La ‘Foquita’ está de vuelta! Jefferson Farfán entra en lista de concentrados de cara al clásico

Lo que en un principio parecía un simple rumor, se terminó confirmando: Jefferson Farfán vuelve a integrar una lista de concentrados después de ocho meses y podría sumar sus primeros minutos en el 2022 en el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs. Universitario, que se jugará este domingo 4 de septiembre en el Alejandro Villanueva, por la décima fecha de la Liga 1 2022.

Tras superar una difícil lesión a la rodilla que lo alejó de las canchas de fútbol durante varios meses, el ‘10 de la calle’ volvió a entrenar con sus compañeros en la semana y quedó más que listo para debutar en el año con los blanquiazules y qué mejor manera que hacerlo frente al rival de toda la vida, Universitario de Deportes.

La República pudo conocer que, en la mañana de este sábado 3 de septiembre, el estratega Carlos Bustos realizó un entrenamiento en el que definió la lista de futbolistas que concentrarán de cara al superclásico del fútbol peruano. Es ahí que apareció el nombre de Jefferson Farfán. No obstante, esto no asegura que la ‘Foquita’ jugaría ante los cremas, puesto que es más que seguro que empezará en la banca de suplentes. Ya dependerá del DT íntimo si tiene minutos o no.

Jefferson Farfán podría jugar nuevamente con Alianza Lima ante Universitario. Foto: Liga 1

Alianza Lima vs. Universitario

El clásico entre Alianza Lima vs. Universitario se llevará a cabo este domingo 4 de septiembre desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. La transmisión estará a cargo de Gol Perú y podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.