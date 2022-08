[En Vivo] Manchester City vs. Nottingham Forest: hora y canal de TV para ver el duelo por la Premier

Mira AQUÍ Manchester City vs. Nottingham Forest EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 31 de agosto, por la quinta jornada de la Premier League 2022-2023. Ambos equipos se medirán en el Etihad Stadium y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el relato del minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Manchester City vs. Nottingham Forest: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Nottingham Forest ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 31 de agosto ¿A qué hora? 1.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Etihad Stadium ¿En qué canal? ESPN, Star Plus

Manchester City vs. Nottingham Forest: la previa

Duro desafío. Manchester City registra un arranque casi perfecto en la presente temporada de la Premier League: 10 puntos en 4 partidos disputados. Los dirigidos por Pep Guardiola tienen como principal objetivo conseguir el bicampeonato y, en su última presentación, se impusieron por 4-2 al Crystal Palace.

Por su parte, Nottingham Forest volvió a disputar la primera división después de 23 años y no tuvo un mal inicio. Si bien cayó en la pasada jornada 2-0 ante el Tottenham, hasta el momento acumula 4 unidades y se ubica en la mitad de la tabla.

Manchester City vs. Nottingham Forest: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Alvarez, Foden

Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Cook, McKenna; Williams, Yates, Freuler, Toffolo; Johnson, Gibbs-White; Awoniyi

Manchester City vs. Nottingham Forest: historial reciente

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Nottingham Forest?

En territorio argentino, el cotejo Manchester City vs. Nottingham Forest se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Nottingham Forest?

La transmisión del Manchester City vs. Nottingham Forest estará a cargo de la cadena internacional ESPN y también de la plataforma de streaming Star Plus.

Argentina: Star +

Bolivia: Star +

Chile: Star +

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

México: Paramount +

Paraguay: Star +

Perú: ESPN, Star +

Uruguay: Star +

Venezuela: Star +

Estados Unidos: SiriusXM FC, Peacock

Reino Unido: BT Sport 3, BT Sport App.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Nottingham Forest?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester City vs. Nottingham Forest, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Manchester City vs. Nottingham Forest ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Manchester City vs. Nottingham Forest, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Manchester City vs. Nottingham Forest?

El duelo entre Manchester City vs. Nottingham Forest se disputará en el estadio Ciudad de Mánchester, conocido popularmente como Etihad Stadium. Dicho recinto se ubica en la ciudad de Mánchester, Inglaterra, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 55.000 espectadores.