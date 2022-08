[ESPN en vivo] Liverpool vs. Bournemouth: ¿a qué hora ver el duelo por la Premier League?

¿A qué hora y cómo ver Liverpool vs. Bournemouth? El equipo de Luis Díaz se enfrentará a los cerezas este sábado 27 de agosto por la cuarta jornada de la Premier League. El compromiso se disputará en el mítico Estadio Anfield y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Liverpool vs. Bournemouth: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Bournemouth ¿Cuándo juegan? Sábado 27 de agosto ¿A qué hora? 9.00 a. m. (Perú) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus ¿Dónde? Anfield

Liverpool vs. Bournemouth: la previa

Arranque atípico. El Liverpool de Jürgen Klopp ha tenido uno de los peores arranques en las últimas temporadas de la Premier League. El conjunto comandado por el alemán solo consiguió dos puntos de nueve posibles y vienen de caer por 2-1 en el clásico ante el Manchester United.

Por su parte, los cerezas tuvieron un buen inicio imponiéndose por 2-0 ante el Aston Villa; sin embargo, no lograron sostener este rendimiento y fueron goleados por el Manchester City y el Arsenal. Ante los reds buscarán recuperar el rumbo en el certamen.

Liverpool vs. Bournemouth: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Núñez, Diaz.

Bournemouth: Travers; Mepham, Senesi, Kelly; Smith, Pearson, Lerma, Zemura; Tavernier, Moore, Christie.

Liverpool vs. Bournemouth: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Bournemouth?

En territorio peruano, el cotejo Liverpool vs. Bournemouth se podrá seguir desde las 9.00 a. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Perú: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

España: 11.00 a. m.

Reino Unido: 11.00 a. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Bournemouth?

Argentina: Star +

Bolivia: Star +

Chile: Star +

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

México: Paramount +

Paraguay: Star +

Perú: ESPN, Star +

Uruguay: Star +

Venezuela: Star +

Estados Unidos: Peacock

España: DAZN 2, Movistar +, DAZN

Reino Unido: BBC Radio 5 Live.

¿Dónde sintonizar Liverpool vs. Bournemouth vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Bournemouth?

Para acceder a Star Plus y ver el Liverpool vs. Bournemouth, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Liverpool vs. Bournemouth ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Liverpool vs. Bournemouth, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Bournemouth?

El duelo entre Liverpool vs. Bournemouth se disputará en mítico Anfield, ubicado en la ciudad portuaria de Liverpool, Inglaterra. El recinto fue inaugurado el 28 de septiembre de 1884 y tiene capacidad para albergar más de 53.000 espectadores.