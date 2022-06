Boca Juniors vs. Unión Santa Fe EN VIVO: minuto a minuto por la Liga Profesional Argentina

VER Boca Juniors vs. Unión Santa Fe EN VIVO y EN DIRECTO | Se enfrentarán HOY, viernes 24 de junio, por la quinta fecha de la Liga Profesional Argentina 2022 desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en La Bombonera. La transmisión estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Boca Juniors está en una inmejorable posición para tomar la punta de la Liga Profesional. Los de Sebastián Battaglia se encuentran en la segunda casilla con 9 unidades, a solo uno del líder Newell’s Old Boys. Además, los xeneizes llegan a este duelo con 2 victorias de manera consecutiva; mientras que su rival de turno marcha en la casilla 24 con solo 4 puntos .

Boca Juniors vs. Unión Santa Fe: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Unión Santa Fe ¿Cuándo juegan? Viernes 24 de junio ¿Dónde? La Bombonera ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

De los cuatro partidos jugados en la Liga Argentina, Boca Juniors ganó en tres ocasiones y solo perdió un duelo ante Central Córdoba por la mínima diferencia. Los de Battaglia vienen de hilar 2 triunfos consecutivos ante Tigre y Barracas Central; en este último cotejo participaron los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano tras la dura derrota de la selección peruana ante los socceroos.

A qué hora juegan Boca Juniors vs. Unión Santa Fe

El partido entre Boca Juniors vs. Unión Santa Fe se llevará a cabo este viernes 24 de junio desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

México: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Por su parte, Unión Santa Fe solo ha ganado uno de los cuatro partidos jugados hasta la fecha y llega a este compromiso tras caer goleado ante River Plate. Precisamente, los millonarios despertaron tras 2 empates y una derrota en el torneo argentino.

En qué canal ver Boca Juniors vs. Unión Santa Fe

La transmisión del Boca Juniors vs. Unión Santa Fe estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

Argentina: ViX, TNT Sports

Bolivia: ESPN, ViX

Brasil: ESPN, NOW NET e Claro, Star+, GUIGO

Chile: ESPN Chile, ViX

Colombia: ESPN, ViX

Ecuador: ESPN, ViX

Paraguay: ESPN, ViX

Perú: ViX, ESPN, Star Plus

Uruguay: ESPN, ViX

Venezuela: ESPN, ViX.

Boca Juniors vs. Unión Santa Fe vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Boca Juniors vs. Unión Santa Fe vía Star Plus

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.