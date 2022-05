HOY Barcelona SC vs. Emelec: sigue el Clásico Astillero EN VIVO AQUÍ por la LigaPro

HOY Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO protagonizarán una edición más del Clásico Astillero por la LigaPro Serie A de Ecuador 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo este miércoles 11 de mayo desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental Banco Pichincha y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO del canal GolTV para Latinoamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

Recuerda que podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del Barcelona SC vs. Emelec en la web de La República Deportes .

Barcelona SC vs. Emelec: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Emelec ¿Cuándo juegan? Miércoles 11 de mayo ¿Dónde? Estadio Monumental Banco Pichincha ¿A qué hora? 8.00 p. m. ¿En qué canal? GolTV y Star Plus

Barcelona SC y Emelec estarán disputando el primer lugar de la tabla de posiciones. Los toreros marchan en la casilla 1 con 25 unidades, mientras que los eléctricos figuran en la tercera posición con 21 puntos. Si Barcelona SC gana o empata habría dado un gran paso para quedarse con el primer boleto para la final y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Emelec?

El Clásico Astillero entre Barcelona SC vs. Emelec se llevará a cabo HOY miércoles 11 de mayo desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. Emelec?

La transmisión del partido entre Barcelona SC vs. Emelec estará a cargo de la señal de GolTV para toda Latinoamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming Star Plus o GolTV Play.

GolTV en Perú

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

GolTV en Ecuador

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Emelec en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Emelec, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Emelec ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del partidazo entre Barcelona SC vs. Emelec y quieres verlo ONLINE GRATIS, deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota, encontrarás todas las jugadas, el minuto a minuto y el mejor resumen del Clásico Astillero.

Barcelona SC vs. Emelec: posibles alineaciones

Barcelona SC: Burrai; Castillo, Rodríguez, Sosa, Quiñónez; Piñatares, Leonai, Martínez; Preciado, Perlaza y Mastriani.

Emelec: Ortíz; Caicedo, Quintero, Guevara, Pittón; Cevallos, Garces, Rodríguez; Rojas, Zapata y Cabe