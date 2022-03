¿Cueva puede ser el Uribe del 81′ ante Uruguay? Así responde el ‘Diamante’ en la previa

El reloj no se detiene, sigue su curso. El nerviosismo y la ansiedad crece aún más. El sonido del pitazo inicial hará que esto termine, pero empezará una intensidad aún mayor por conseguir un resultado positivo. Este que puede llegar producto de una individualidad. Sí, como en las Eliminatorias España 1982. Cuando Julio César Uribe destiló magia sobre el mítico estadio Centenario como si fuera el campo de su barrio (Barrios Altos) cuando era un niño. Ese de 23 de agosto de 1981, el ‘Diamante’ le dio un baile a cada defensor que salió a marcarlo. Fue clave en ambos goles de la victoria peruana: en la primera inició la jugada y en la segunda, él mismo la culminó.

Para vencer una férrea defensa como la uruguaya se necesita de un diferente. En el plantel de Ricardo Gareca, ese hombre es Christian Cueva Bravo. ‘Aladino’ viene enchufado en las últimas fechas con la Bicolor. Está dulce de cara al arco y también asistiendo. Es uno de los jugadores que más regates completados tiene y esde los pies del ‘10′ pueden nacer las jugadas más peligrosas ante la Celeste.

En la previa del Uruguay vs. Perú, La República pudo conversar con el histórico Julio César Uribe sobre lo que se puede esperar de la Blanquirroja esta tarde.

- ¿Es posible creer en un nuevo centenariazo de Perú?

Desde el momento que tienes la posibilidad de enfrentarte a una selección que tiene los mismos propósitos de estar en Qatar 2022, existe esa chance. Tendrás que disputar más de 90′ en las dos funciones que existe: atacar y contraatacar.

- ¿Cómo se explica que los jugadores que no vienen con ritmo de juego pueden rendir de forma espléndida con la Bicolor?

Es muy simple, encontrarse con su esencia y representar a tu país. Ellos saben que tienen que estar en óptimas condiciones cuando son llamados por la selección. Eso lo hace todo profesional. No hay ninguna sorpresa, el cruce emocional cuando ellos vienen a representarnos se tiene que saludar.

- ¿Cuál es el mejor sistema de juego para enfrentar a Uruguay?

Durante las Eliminatorias, Perú nunca jugó 4-3-3. Siempre dispuso en el campo de juego un 4-2-3-1. Jugó al contraataque en varias ocasiones, intentó ser más agresivo, recibió goles y estuvimos en rojo. “Lo nominal no siempre es lo sustancial”. Cuando un equipo juega 4-3-3 debe tener más tiempo el balón y no lo tenemos. Tienes que jugar con punteros para abrir la cancha, sacar centros constantemente y tampoco lo hacemos. No hay que confundirse en lo que representa un sistema con la productividad.

- ¿Christian Cueva puede ser el Julio César de 1981?

Yo tuve mi momento y ahora lo tiene Cueva. El privilegio es el mismo: representar al país. Espero que tenga ese partido brillante para poder vencer a la defensa sólida uruguaya. Él tiene que conectar con André Carrillo y Gianluca Lapadula. Es parte de un colectivo, pero por individualidades se puede sacar adelante este partido.

- ¿Una jugada desequilibrante puede ser determinante en esta clase de encuentro?

Por supuesto, puede ser determinante. Hay que desear o esperar que ese momento (quiebre de ‘Aladino’ en el gol contra Colombia) se vuelva a presentar un equipo entregado en ataque buscando el resultado y que te da espacios para poder contraatacar.

Christian Cueva, el 'cerebro' del elenco nacional. Foto: AFP

- ¿Cómo es el ambiente en la interna de la selección en esta clase de partidos?

La conversación antes del encuentro tiene que darse del entrenador hacia los jugadores, esclarecer las dudas o inquietudes para realizar las cosas de la mejor manera en el campo de juego. El diálogo es muy importante. En la actualidad hay más herramientas para poder analizar a tu rival: desde tu teléfono lo puedes ver. Son ventajas para el jugador de fútbol. Perú sabe lo que tiene que hacer y tiene que hacerlo bien. “El fútbol no es un confrontación de voluntades, sino de capacidades”.

- ¿En el encuentro de 1981, qué hablaron en la previa al tener que enfrentarse a una selección que venía de ser campeón del mundialito?

Nosotros sabíamos lo que había logrado la Celeste, el que tenían grandes condiciones. Nosotros también teníamos nuestras condiciones y fuimos consecuentes con ello. Jugamos respetando al adversario, pero superando futbolísticamente. El enfrentarte a un campeón fue un plus adicional.

- ¿Qué jugador puede ser determinante ante Uruguay?

El encargado de realizar los goles y generar incomodidad, Gianluca Lapadula. Luego el mismo Christian Cueva y André Carrillo. Todos tienen que estar en una tarde brillante para poder superar a la selección uruguaya, que va a ser muy dura.

- ¿El venir invicto hace cuatro partidos ayuda en lo anímico?

Suma y te acerca al objetivo (clasificar al Mundial). Perú es consciente de ello y tiene que sumar en Montevideo, si no puedes ganar, no lo pierdas. Luego, venir a Lima y derrotar a Paraguay para ir a la Copa del Mundo.

- ¿Ganamos?

Es lo que todos los peruanos queremos. De que lo vamos a intentar, eso está garantizado y ojalá la suma del esfuerzo y esas decisiones que se necesitan para convertir los goles puedan estar. Espero que podamos sumar los tres puntos para ya no estar ansiosos de cara al último partido. Desearle lo mejor a los muchachos.