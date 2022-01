Eliminatorias Qatar 2022: sigue AQUÍ la tabla de posiciones de las selecciones sudamericanas

Llegó el gran día. Este jueves 27 de enero inicia la décimoquinta jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Fecha en la que se enfrentarán Brasil vs. Ecuador, Paraguay vs. Uruguay y Argentina vs. Chile para seguir sumando victorias y obtener los puntos necesarios para mantenerse en la carrera por llegar al mundial del presente año. Asimismo, este 28 de enero, la selección peruana se medirá ante su similar de Colombia, mientras que Venezuela se batirá a duelo contra Bolivia.

Durante la jornada pasada, las escuadras de Brasil y Argentina lograron clasificarse a la Copa del Mundo, al obtener ambas los dos primeros cupos directos de Sudamérica. Actualmente, la región solo cuenta con dos espacios libres y uno de repechaje para disputar la próxima tanda mundialista, cuotas que podrían ser ocupadas por Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay o Perú, que se disputan punto a punto las posiciones restantes del tablero.

Por ahora, la selección nacional se encuentra ubicada en la quinta casilla, por lo que deberá sumar triunfos para poder asegurar su permanencia dentro de las primeras posiciones de la tabla. De quedarse en la zona de repechaje, el combinado Bicolor enfrentará a una selección de Asia en terreno neutral. El enfrentamiento de repesca se jugará en el mes de junio.

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022

Duelos de la Fecha 15 de Eliminatorias

Fecha 15 Eliminatorias Sudamericanas Día y hora Brasil vs. Ecuador jueves 27 de enero | 4.00 p. m. (hora peruana) Paraguay vs. Uruguay jueves 27 de enero | 6.00 p. m. (hora peruana) Argentina vs. Chile jueves 27 de enero | 7.15 p. m. (hora peruana) Venezuela vs. Bolivia viernes 28 de enero | 5.00 p. m. (hora peruana)

Duelos de la Fecha 16 de Eliminatorias

Fecha 16 Eliminatorias Sudamericanas Día y hora Chile vs. Bolivia martes 1 de febrero | 3.00 p. m. (hora peruana) Uruguay vs. Venezuela martes 1 de febrero | 6.00 p. m. (hora peruana) Argentina vs. Colombia martes 1 de febrero | 6.30 p. m. (hora peruana) Brasil vs. Paraguay martes 1 de febrero | 7.30 p. m. (hora peruana)

Próximos partidos de Perú

Para la fecha 15 y 16, la Blanquirroja disputará cotejos contra Colombia y Ecuador en Barranquilla y Lima, respectivamente. En las últimas jornadas, Perú se medirá ante Uruguay y Paraguay en la búsqueda por sellar su clasificación.