Alianza Atlético de Sullana viene demostrando un gran nivel y se ha convertido en uno de los candidatos para llevarse el Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo comandado por Federico Urciuoli, que es uno de los líderes del campeonato, se alista para jugar una final adelantada frente a Universitario de Deportes.

A pocos días del decisivo partido, Daniel Prieto, arquero del conjunto norteño, expresó su molestia por no poder afrontar un partido tan importante en el Estadio Campeones del 36.

Arquero de Alianza Atlético sobre localía ante Universitario

"Es un lindo desafío jugar contra Universitario, nosotros vemos lo que hacemos nosotros. Está todo muy apretado, Universitario es un gran equipo y está peleando por seguir en la pelea por el Clausura y el acumulado pero nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos, sabemos de nuestras fortalezas y debilidades", manifestó sobre el duelo contra la U.

Por otra parte, al ser consultado por tener que asumir la localía en el Mansiche de Trujillo, Daniel Prieto no ocultó su malestar; sin embargo, remarcó que este aspecto no debe ser considerado como una excusa para llevarse los 3 puntos.

"Nos saca de nuestra ciudad, hay que viajar una cantidad de horas importantes hacia Trujillo. Nos sacan la hinchada y nosotros estamos siendo muy fuertes en Sullana, pero no es excusa. Le ganamos a la 'U' con mucha autoridad en Lima y hay que pensar que es posible ganarle otra vez", agregó.

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Atlético?

El equipo comandado por Fabián Bustos necesita recuperarse luego del empate 2-2 ante Melgar de Arequipa. Los cremas visitarán a Alianza Atlético de Sullana este domingo 18 de octubre, a partir de las 3.30 p. m., por la decimosegunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.