Gustavo Alfaro lamentó que el Ecuador vs. Brasil se juegue sin público

Ecuador recibirá a Brasil en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por las Eliminatorias Qatar 2022. Tras este encuentro, el ‘Tri’ se medirá ante la selección peruana. Para el choque ante la Canarinha, los ecuatorianos no podrán contar con la presencia de su hinchada en las tribunas debido a la pandemia del COVID-19.

Ante esta mala noticia, el entrenador Gustavo Alfaro señaló que esta medida no cayó bien los jugadores de Ecuador.

“ Mentiría si no les confieso que fue un impacto muy duro para los jugadores el enterarse que tendríamos que jugar sin público. Yo vivo y transito por las calles de Quito, y un montón de gente se me acercaba orgullosa a decirme que habían conseguido una entrada. Pero yo soy un entrenador de fútbol y no puedo decir lo que está bien o lo que está mal en pandemia”, dijo el estratega de la selección ecuatoriana.

Ecuador acumula dos victorias seguidas. Fueron ante Venezuela y Chile. Buscarán dar la sorpresa ante Brasil. Foto: EFE

Asimismo, el argentino aseguró que la falta de apoyo desde las tribunas no será una excusa para que sus dirigidos no realicen un buen partido ante Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022.

“ Es un golpe a la ilusión del jugador, pero tampoco quiero que sea una excusa. Si hay algo que este plantel tiene, es un corazón enorme. Esta selección puede jugar bien o mal, pero nunca va a negociar su búsqueda. Ante Brasil queríamos salir a ofrecer nuestro corazón”, precisó Alfaro.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Brasil?