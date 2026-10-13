Liga Nacional de Basketball 2026: Líbero transmitirá los partidos en vivo por YouTube
La temporada 2026 de la Liga Nacional de Basketball trae a los mejores equipos. Los partidos se verán por el canal de YouTube de Líbero.
El baloncesto de clubes más destacado de Perú está a punto de regresar y los seguidores podrán disfrutar de todos los partidos desde cualquier lugar. La Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) ha confirmado que la temporada de la Liga Nacional 2026 comenzará el viernes 16 de octubre, con Líbero transmitiendo los juegos a los fanáticos a través de su canal de YouTube.
Liga Nacional de Basketball 2026: detalles del campeonato peruano
En su decimotercera edición, el torneo contará una vez más con 16 equipos divididos en cuatro grupos en su fase regular. Finalizada esta etapa, se llevarán a cabo las semifinales y posteriormente la gran final, donde se decidirá el nuevo campeón de clubes del país.
La acción comenzará en Puno, sede de la Serie A, desde el 16 hasta el 18 de octubre. En este primer grupo competirán el Club Kings de Puno, Fire Hands de San Juan de Lurigancho, Club Edech de Juliaca y Che Pibes de Moquegua. Cajamarca albergará la Serie B del 23 al 25 de octubre, con equipos como Catequil, Lions de Víctor Larco, Titanes del Sur de Juliaca y Cosmos Star de Huánuco.
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Más adelante, la competición se trasladará a Huancayo, donde se disputará la Serie C del 30 de octubre al 1 de noviembre. Aquí participarán la Liga Claretiana de Huancayo, Junior de El Tambo, PIT de Tarma y Skills de Ayacucho. La ciudad también será la sede de la Serie D del 6 al 8 de noviembre con los equipos Sonics y Comunicaciones Basketball Club, ambos de Huancayo, junto con Sport Sherekhan de Amarilis y Halcones de Juliaca.
Con equipos de diversas ligas afiliadas a la FDPB, la Liga Nacional de Basketball 2026 promete una competencia muy disputada por el título. Los clubes buscan brillar desde sus primeras presentaciones para acercarse a la meta de alzarse con el título, en una temporada que también podrá disfrutarse gracias a las transmisiones de Líbero en YouTube.
Calendario de la Liga Nacional de Basketball 2026
SERIE A - Sede Puno
Viernes 16 de octubre
- 7:00 p. m. | Fire Hands vs. Kings (Puno)
- 9:00 p. m. | Canguros (Wanchaq) vs. EDECH (Juliaca)
Sábado 17 de octubre
- 7:00 p. m. | Club Ganador 1 vs. Club Perdedor 2
- 9:00 p. m. | Club Ganador 2 vs. Club Perdedor 1
Domingo 18 de octubre
- 11:00 a. m. | Club Perdedor 1 vs. Club Perdedor 2
- 1:00 p. m. | Club Ganador 1 vs. Club Ganador 2
SERIE B - Sede Cajamarca
Viernes 23 de octubre
- 07:00 p. m. | Cosmos - Lions
- 09:00 p. m. | Catequil - Titanes del Sur
Sábado 24 de octubre
- 07:00 p. m. | Club Ganador 1 - Club Perdedor 2
- 09:00 p. m. | Club Ganador 2 - Club Perdedor 1
Domingo 25 de octubre
- 11:00 a. m. | Club Perdedor 1 - Club Perdedor 2
- 01:00 p. m. | Club Ganador 1 - Club Ganador 2
SERIE C - Sede Huancayo
Viernes 30 de octubre
- 07:00 p. m. | Junior - PIT
- 09:00 p. m. | Liga Claretiana - Skills
Sábado 31 de octubre
- 07:00 p. m. | Club Ganador 1 - Club Perdedor 2
- 09:00 p. m. | Club Ganador 2 - Club Perdedor 1
Domingo 1 de noviembre
- 11:00 a. m. | Club Perdedor 1 - Club Perdedor 2
- 01:00 p. m. | Club Ganador 1 - Club Ganador 2
SERIE D - Sede Huancayo
Viernes 6 de noviembre
- 07:00 p. m. | Comunicaciones - ShereKhan
- 09:00 p. m. | Sonics - Halcones
Sábado 7 de noviembre
- 07:00 p. m. | Club Ganador 1 - Club Perdedor 2
- 09:00 p. m. | Club Ganador 2 - Club Perdedor 1
Domingo 8 de noviembre
- 11:00 a. m. | Club Perdedor 1 - Club Perdedor 2
- 01:00 p. m. | Club Ganador 1 - Club Ganador 2