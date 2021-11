¿A qué hora juega Portugal vs. Irlanda?: canal para ver el partido de las eliminatorias europeas

Portugal vs. Irlanda EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este sábado 19 de junio, desde las 10.30 a. m. (Perú), en el Aviva Stadium de Dublín en partido por la fecha 9 de las Eliminatorias UEFA Qatar 2022. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN, DirectV Sports y Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol europeo y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Portugal vs. Irlanda: la previa

Portugal puede dar un paso de gigante hacia la cita mundialista en Qatar en caso de ganar en Irlanda. Los lusos, comandados por Cristiano Ronaldo, pueden colocarse por encima de Serbia (17 puntos), lo que les conferiría una ventaja cómoda de cara a la última jornada.

De sacar los tres puntos ante el elenco irlandés, los portugueses les bastaría un empatar en su siguiente presentación, el 14 de noviembre en casa contra Serbia, para sellar su billete al Mundial.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Irlanda?

La transmisión del partido entre Portugal vs. Irlanda EN VIVO empezará a partir de las 2.45 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2:45 p. m.

Ecuador: 2:45 p. m.

Colombia: 2:45 p. m.

Bolivia : 3:45 p. m.

Venezuela: 3:45 p. m.

Paraguay: 3:45 p. m.

Chile: 4:45 p. m.

Argentina: 4:45 p. m.

Uruguay: 4:45 p. m.

Brasil: 4:45 p. m.

Portugal: 7:45 p. m.

México: 1:45 p. m.

¿Qué canal transmite el Portugal vs. Irlanda?

El duelo por las Eliminatorias Qatar 2022, irá por la señal de ESPN, en territorio Latinoamérica. Conoce qué otros canales sintonizar para seguir EN VIVO el duelo Portugal vs. Irlanda.

Perú: ESPN +

Ecuador: ESPN +

Colombia: ESPN +

Bolivia: ESPN +

Venezuela: ESPN +

Paraguay: ESPN +

Chile: ESPN +

Argentina: ESPN +

Uruguay: ESPN +

Brasil: Estádio TNT Sports, HBO Max, TNT Go, TNT Brasil

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football

Estados Unidos: TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com, ESPN+

¿Cómo ver Irlanda vs. Portugal por internet?